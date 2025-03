Tras obtener su libertad, Viridiana lucha por justicia para mujeres presas en el Cefereso 16

“Cuando salí mi intención era hacer lo que muchas, olvidarme de todo porque ya no me corresponde; sin embargo, yo salí de prisión y seguí viviendo un proceso fuera, entonces para mí esta es una lucha que no para y que siempre va a ir conmigo”, expresa.

“Lo que hice en prisión fue tener mis propias actividades, hacía podología dentro del penal y manualidades, pero también ayudaba a las compañeras con el tema de sus declaraciones, porque cuando llegué ahí empecé a escuchar que decían ‘cuando declares dí que te apegas al artículo 20’ y yo preguntaba qué era eso, y nadie sabía, me respondían ‘no sé, pero tú dilo’, hasta que en una campaña de la defensoría me dijeron a qué se refería y quedé enamorada”, explica Molina.

A algunas de ellas las recuerda por los delitos que las llevaron a prisión, en algunos casos inventados, como ocurrió con la señora Molina y Rafaela; otras porque estaban privadas de la libertad junto con sus hijas, o porque vivían con alguna enfermedad que requería de constante atención médica que no recibieron, como “Patito”, una mujer risueña que constantemente sufría de dolores de estómago y no supo sino hasta que estuvo libre que tenía cáncer, lo que la mató.

Para Viridiana, el nombrarlas es una forma de honrar sus vidas, más allá de las razones por las que llegaron a prisión, y reflexiona: “Escuché comentarios como ‘son delincuentes’, ¿eso qué importa? Tienen que ser sepultadas dignamente, y a nadie constaba si eran culpables o no, porque la mayoría estaban procesadas, pero no sentenciadas, y aunque lo estuvieran, estaban bajo custodia del Estado, estamos hablando de muertes en custodia de las que el penal no se ha hecho responsable”.

“Esto es con el Estado, porque tienen suficientes fondos y recursos para poder realmente hacer un cambio penitenciario, y no lo hacen porque no les conviene”, reclama la activista.

Viridiana afirma que continuará trabajando con recursos propios, porque cuando ella lo necesitó “tuve el acompañamiento de una red que nunca me dejó caer, de mujeres que no me conocían y me dieron la mano. Así me enseñaron, esto aprendí de ellas”.