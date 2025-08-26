Tras salir de prisión, Julio César Chávez Jr. reaparece en un gimnasio en Hermosillo, Sonora

Tras decretarse que llevará su proceso en libertad y salir de la prisión de alta seguridad en la que se encontraba en Hermosillo, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue captado en un gimnasio entrenando.

Chávez Jr., quien fue extraditado de Estados Unidos, reapareció en redes sociales, donde se observa que lleva a cabo una sesión de entrenamiento, a la vez que se encuentra con su padre, el también ex pugilista Julio César Chávez.

Fue a través de la cuenta de Instagram Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada (@coliseoboxingclub) en donde se compartió este lunes 25 de agosto un video del hijo del considerado como uno de los mejores boxeadores a nivel nacional e internacional, mismo en donde se le ve entrenando.

“Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada”, fue el texto con el que se acompañó la grabación en donde se ve al púgil golpeando un costal, trabajando con la pera y realizando diferentes movimientos.

Fue la noche del sábado, al concluir la primera audiencia judicial del boxeador, un juez determinó que hay elementos para abrir un proceso, pero consideró que puede afrontarlo fuera de la cárcel, aunque sin salir del país.