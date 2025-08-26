Tras salir de prisión, Julio César Chávez Jr. reaparece en un gimnasio en Hermosillo, Sonora

Tras decretarse que llevará su proceso en libertad y salir de la prisión de alta seguridad en la que se encontraba en Hermosillo, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue captado en un gimnasio entrenando.
Chávez Jr., quien fue extraditado de Estados Unidos, reapareció en redes sociales, donde se observa que lleva a cabo una sesión de entrenamiento, a la vez que se encuentra con su padre, el también ex pugilista Julio César Chávez.
Fue a través de la cuenta de Instagram Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada (@coliseoboxingclub) en donde se compartió este lunes 25 de agosto un video del hijo del considerado como uno de los mejores boxeadores a nivel nacional e internacional, mismo en donde se le ve entrenando.
“Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada”, fue el texto con el que se acompañó la grabación en donde se ve al púgil golpeando un costal, trabajando con la pera y realizando diferentes movimientos.
Fue la noche del sábado, al concluir la primera audiencia judicial del boxeador, un juez determinó que hay elementos para abrir un proceso, pero consideró que puede afrontarlo fuera de la cárcel, aunque sin salir del país.
Chávez Jr. está acusado de “delincuencia organizada” y de estar presuntamente relacionado con el tráfico de armas a México.
“Va a estar con varias restricciones que seguirá puntualmente, lo importante es que ya está con su familia”, dijo para los medios de comunicación el abogado defensor Rubén Fernando Benítez, quien también detalló que la próxima audiencia será el 24 de noviembre.
El boxeador mexicano fue detenido el 2 de julio por autoridades migratorias de Estados Unidos en Los Ángeles, acusado de mentir en su solicitud de residencia permanente en ese País.
Al conocerse que había una orden de captura vigente en México, las autoridades estadounidenses lo entregaron en un puente fronterizo de Sonora a la justicia mexicana.