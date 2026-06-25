Tras sismos en Venezuela, Sheinbaum ordena envío de rescatistas, personal de salud y perros de búsqueda

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó la solidaridad de México con Venezuela tras los dos sismos que sacudieron al país sudamericano el miércoles y anunció el envío inmediato de una brigada de apoyo integrada por rescatistas, personal de salud y binomios caninos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras se evalúan posibles acciones adicionales en coordinación con las autoridades venezolanas.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la Mandataria informó que el Gobierno mexicano respondió a una solicitud de apoyo formulada por autoridades venezolanas luego de los terremotos que dejaron al menos 164 personas fallecidas y 971 heridas, además de daños en infraestructura, viviendas y servicios básicos.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela. Y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo el personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan”, declaró Sheinbaum.

La Presidenta detalló que la primera misión de apoyo partirá este mismo jueves con 250 militares, cinco canes, cuatro aeronaves, un dron, herramienta para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación.

Sheinbaum explicó que el apoyo enviado por México responde a las necesidades planteadas por el gobierno venezolano tras los sismos. Indicó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, mantuvo comunicación por mensajes con la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, así como con otras autoridades de ese país, quienes solicitaron inicialmente personal especializado en rescate y atención médica.



Brigada de rescate y atención médica

Al ser cuestionada sobre el tipo de ayuda que enviará México, Sheinbaum precisó que por ahora no se contempla el traslado de alimentos u otros insumos humanitarios, debido a que la petición inicial se concentró en labores de búsqueda, rescate y atención sanitaria.

Respecto a la posibilidad de abrir canales públicos de donación desde México para apoyar a la población afectada, la Presidenta indicó que el Gobierno esperará a conocer nuevas necesidades antes de tomar una decisión en ese sentido.



Sin reporte de mexicanos afectados

Durante la conferencia, Sheinbaum informó que hasta el momento la Embajada de México en Venezuela no ha reportado ciudadanos mexicanos heridos o fallecidos a consecuencia de los terremotos.

Explicó que las autoridades mexicanas mantienen comunicación permanente con la representación diplomática para monitorear la situación y brindar asistencia en caso de ser necesaria.

La Presidenta también confirmó que contempla establecer contacto directo con Delcy Rodríguez conforme avancen las labores de atención a la emergencia.

Los militares mexicanos tienen cinco décadas implementando un plan de rescate a la población civil en caso de desastres. México prestó apoyo a Estados Unidos cuando en 2107 fue golpeado por el huracán Katia.

Ciudad de México ha sido sacudida por poderosos sismos a lo largo de su historia y tras el de 1985 surgieron los grupos civiles conocidos como Los Topos.

La organización Topos México informó a la AFP que evalúa las posibilidades para trasladarse a Venezuela.



Los terremotos que sacudieron Venezuela

Los dos sismos ocurrieron la tarde del miércoles. De acuerdo con la información difundida por autoridades venezolanas y reportada por AFP, el primero tuvo una magnitud de 7.2 y se registró a las 18:04 horas, con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país.

Menos de un minuto después ocurrió un segundo movimiento telúrico de magnitud 7.5, considerado el más fuerte registrado en Venezuela desde 1900.

La zona más afectada fue el estado de La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron o sufrieron daños severos. También se reportaron afectaciones en Caracas y otros estados del País, así como interrupciones en el suministro eléctrico y en los servicios de comunicación.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno venezolano decretó el estado de emergencia nacional y declaró a La Guaira como zona de desastre.

Las autoridades concentraron esfuerzos de búsqueda y rescate en esa entidad y en la zona metropolitana de Caracas, mientras distintos países comenzaron a movilizar ayuda humanitaria y equipos especializados.

Con información de AFP.