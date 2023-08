Tras una reunión que duró más de cuatro horas la noche del jueves, que fue encabezada por los integrantes la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas -con la presencia de Mario Delgado Carrillo y Alfonso Durazo Montaño, presidentes del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional de Morena, respectivamente-, así como de un representante de cada uno de los aspirantes a la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, se realizó el sorteo para definir a las empresas que participarán en la encuesta espejo, que definirán al ganador de dicho proceso de selección.

Sin embargo, la Senadora Martha Lucía Mícher Camarena, representante de Marcelo Ebrard, se negó a firmar el acuerdo del sorteo, mientras que los enviados de Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila signaron “con reservas”, porque algunas empresas seleccionadas por la dirigencia de Morena no cumplían los requisitos, ya que, según ellos, presentaron resultados “distorsionados” o “discordantes” en procesos electorales previos.

El sorteo duró sólo 45 minutos, pero el debate por las inconformidades denunciadas alargaron el proceso por tres horas y media. Aunque los representantes de Ebrard, López Hernández y Monreal Ávila exhibieron que cuatro encuestadoras eran “propagandísticas” de Sheinbaum Pardo, dos de dichas compañías resultaron seleccionadas.

Ante ello, Mícher Camarena se negó a firmar el acuerdo, mientras que el empresario Arturo Ávila Anaya, en representación del ex titular de la Segob, y el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, del ex coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, firmaron con reserva para exigir que la Comisión de Encuestas descartara a dichas empresas.

Este viernes, Ebrard presentará una petición formal al Consejo Nacional de Morena, para que dos encuestadoras sean descartadas y se tomen las dos empresas siguientes, de la lista de prelación de las 10 propuestas. A pesar de ello, Delgado Carrillo y Durazo Montaño defendieron que se trató de un proceso “transparente”.

Respecto a las quejas, ambos anunciaron que la Comisión de Encuestas analizaría las empresas para determinar si alguna de las cuatro seleccionadas no cumplía con los requisitos y, en su caso, sustituirla por las siguientes de la lista de prelación, para elegir a otras compañías.

“[El 18 de agosto de 2023] tendremos el resultado final. Quiero reiterar que para proteger el trabajo de estas encuestadoras, y que no tengan ningún tipo de presión externa, no daremos a conocer sus nombres hasta el 6 de septiembre, cuando se presenten los resultados”, indicó Mario Delgado Carrillo, durante una conferencia de prensa, en la cual también detalló que la Comisión de Encuestas revisó las compañías de los últimos ocho procesos estatales de 2022 y 2023 y determinó que siete empresas no cumplían el criterio que estableció el Consejo Nacional.

“Hicimos este ejercicio de manera transparente, con apego al mandato del acuerdo del Consejo Nacional, en presencia de los representantes de los aspirantes. Seguimos trabajando para fortalecer nuestro proceso interno, que sea incluyente, transparente y dé certidumbre a los participantes, porque tenemos que cuidar la unidad y que nada ni nadie se interponga en una decisión que solo corresponde al pueblo”, señaló.

El Gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño consideró que el sorteo de las encuestadoras fue un paso importante, donde “hubo oportunidad de que los representantes expusieran sus puntos de vista y observaciones respecto a las empresas, mismas que deberán contar con la capacidad para realizar la muestra requerida y en el tiempo estipulado, que será del 28 de agosto al 3 de septiembre del 2023.

“Recordar que para ello, en el registro de cada aspirante se les solicitaron 2 propuestas de casas encuestadoras que entregaron en sobre cerrado. El único que decidió no presentar dichas propuestas fue el compañero @fernandeznorona. De tal manera que se contaron con 10 propuestas (2 de cada uno de los otros 5 aspirantes)”, explicó Citlalli Hernández Mora, secretaria general del CEN de Morena.

“El acuerdo del Consejo Nacional estableció que NO participarían las encuestadoras que en los últimos procesos electorales tuvieran resultados ‘discordantes’. La Comisión de Encuestas estableció como criterio que se entendería ‘discordante’ toda encuestadora que haya dado como posible ganador a algún candidato o candidata que finalmente perdió en la elección”, agregó.

“Se le informó a las y los presentes que: 1) De las 4 sorteadas, sólo podría ser una encuestadora por aspirante. 2) Con independencia de las encuestadoras sorteadas, todavía la Comisión de Encuestas evaluaría mañana viernes si dichas propuestas cumplirían con experiencia probada en encuestas nacionales, domiciliarias, cara a cara, que cuenten con el personal suficiente, que cumplan con los requerimientos técnicos y que se comprometan a levantar los cuestionarios en los plazos establecidos. 3) Para cuidar nuestro proceso, los presentes firmamos un acuerdo de confidencialidad para no dar a conocer las encuestadoras definidas”, indicó.

“Después de verificar y abrir los sobres sellados y conocer las 2 propuestas de cada aspirante, se realizó el sorteo frente a todos los representantes y frente a un notario. Se ingresó a una urna transparente el nombre de cada encuestadora en papeletas dobladas de la misma manera. Cada representante firmó las dos papeletas que llevaban el nombre de sus encuestadoras propuestas”, enfatizó.

“Se fue sacando papeleta por papeleta de la urna para ordenar en lista de prelación de 1 al 10. Se seleccionaron las primeras 4 encuestadoras (respetando la regla de que sólo fuera 1 por cada aspirante). Mañana la Comisión de Encuestas determinará si dichas encuestadoras cumplen con los requisitos establecidos. En caso de descalificar a alguna, se supliría con base en el orden de prelación del sorteo”, finalizó.