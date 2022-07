Tras su detención, Caro Quintero ha tramitado amparos contra su orden de aprehensión, confirma AMLO

Tras su arresto el viernes en Choix, el capo sinaloense Rafael Caro Quintero ha tramitado amparos contra su orden de aprehensión, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces... sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante recursos de amparo. Se está viendo el proceso, se va a actuar desde luego, como siempre, de manera legal, lo que decida el procedimiento, pero vamos a cuidar que no haya corrupción”, señaló este lunes en su conferencia de prensa matutina.

“Lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar de que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley”, reiteró.



La DEA no participó

Respecto a la participación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en la recaptura de Caro Quintero, el Presidente respaldó lo dicho por el Embajador estadounidense en México, Ken Salazar, de que ningún funcionario o agente de su Gobierno participó en el operativo.

Esto, pese a que Anne Milgram, directora de la DEA, aseguró el 15 de julio que dicha institución colaboró en la detención del fundador del extinto Cártel de Guadalajara, junto a elementos de la Secretaría de Marina.

“La Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión... Es que a veces participa [la DEA], tiene sistemas de información y hay cooperación, eso está establecido, está escrito, cuando se requiera. Pero últimamente no lo ha habido, no hay y estamos hablando de equipos, de drones”, apuntó.

“No, no, no, y mucho menos elementos, ya no es como antes... Pues son informaciones no veraces, pero afortunadamente el embajador aclaró. Creo que la directora de la DEA hizo una declaración y eso fue lo que originó una versión de que habían participado y la información que me transmitió el Almirante fue en el sentido de que no hubo esa participación y luego el embajador aclaró”.

López Obrador aseguró que esta operación no fue un tema que abordó durante su reunión con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su pasada visita a la Casa Blanca.

“Con el Presidente Biden traté otros asuntos y fue muy buena la relación, con ninguno de ellos. Eso que usted me pregunta es lo que dicen mis adversarios, yo no trato estas cosas, esos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales, un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente, eso a lo mejor lo hacían antes, aquí no”, señaló.