Tras un año de consulta para enjuiciar a ex Presidentes, AMLO acusa ‘complot’ de medios

A un año de la consulta popular llevada a cabo el 1 de agosto del 2021, respecto a castigar o no hechos del pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si el pueblo no pide que se realicen las denuncias contra sus antecesores, él ya no las promoverá, ya que cuando buscó que esto se sucediera, hubo “un complot” en los medios.

El 2 agosto de 2021, con el conteo del 100 por ciento de los cómputos distritales, el Instituto Nacional Electoral confirmó que la consulta popular no alcanzó el 40 por ciento de la participación ciudadana requerida para ser jurídicamente vinculante, ya que solo acudió a las urnas el 7.11 por ciento de la lista nominal de electores.

De las cerca de 6 millones 623 mil 549 de personas que participaron en la consulta del domingo 1 de agosto del 2021 (de las 93.5 millones que podrían haberlo hecho), el 97.72 por ciento votó por el ‘Sí’ y el 1.54 por ciento sufragó por el ‘No’, mientras que el 0.73 por ciento optó por anular la boleta. Asimismo, el INE destacó que las Juntas Ejecutivas Distritales determinaron que 51 mil 066 actas fueran válidas y, por tanto, se recontaron las actas de tan sólo 6 mil 003 mesas, lo que representa el 10.51 por ciento de las instaladas.

“Nadie habló de eso para que no se cumpliera con el número de votos. Entonces, votaron para que se investigara, pero no [se] llegó al número que exige la ley. Pero yo cumplí con mi responsabilidad”, comentó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, del 2 de agosto del 2022, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

La respuesta del mandatario nacional vino después de que un reportero le recordó que el ex presidente Enrique Peña Nieto está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que la Fiscalía General de la República (FGR) -cuyos titulares son Pablo Gómez Álvarez y Alejandro Gertz Manero, respectivamente-, es la encargada de promover las denuncias que han sido presentadas.

“No hemos detenido ninguna denuncia, todas las hemos enviado a la Fiscalía. No creo que tenga [la FGR] ningún problema en informar cuántas denuncias existen contra los expresidentes y el estado que guardan estas investigaciones. No es un asunto que tenga que ver con el ejecutivo, con el Presidente”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen. Si hay pruebas, la Fiscalía que es autónoma va a actuar”, manifestó López Obrador, quien también indicó que algunos de los ex Presidentes si tienen procesos de investigación abiertos, por lo que le pedirá a la FGR que les den un informe respecto al número de denuncias y como han avanzado.

“No podemos ser cómplices nosotros. Eso es lo que quisieran nuestros adversarios. No somos iguales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Estoy aquí por decisión del pueblo de México, a mí no me ayudaron los medios de comunicación, no me ayudaron los potentados, al contrario, yo padecí de los potentados, no de todos pero sí de los más representativos”, afirmó el político tabasqueño, quien también aludió que la ley se hará valer en contra de los ex mandatarios nacionales, esto si así lo dictamina la FGR.