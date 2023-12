Jens Pedro Lohmann Iturburu, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex) -una empresa de participación estatal mayoritaria, productora y comercializadora de biológicos e insumos médicos que estará a cargo de la “Megafarmacia del Bienestar” que se inaugura el viernes 29 de diciembre-, describió el proceso para que los derechohabientes pudieran tener sus medicamentos en un tiempo no mayor a 48 horas.

Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la “Megafarmacia del Bienestar” tendrá un centro de atención en el que se recibirán todas las llamadas de los derechohabientes “y se les transmite a los institutos que tienen que ver con el tema”, entre ellos al Issste, al IMSS y al IMSS Bienestar.

“Ellos tienen un máximo de tres horas para resolver, la propia institución, cuál es la respuesta que puede dar ante la ausencia de un medicamento, que sea verificado, que tiene una receta, que la persona que está llamando es quien dice ser. Y entonces ellos tienen tres horas para resolver”, indicó Lohmann Iturburu.

“¿Por qué? Porque hay mil circunstancias; probablemente el medicamento llegó en la noche, probablemente estaba en la farmacia, probablemente estaba en el almacén, no sabemos, y las instituciones tienen todo el derecho de verificar en el sistema si tienen ese medicamento”, refirió.

“Si la institución no lo tiene, entonces interviene Birmex para poder analizar, junto con las instituciones, nuevamente si está en alguna área cercana a la institución o lo tiene otra institución. Esto nos permite un rastreo de tres horas, primero con la institución”, describió Lohmann Iturburu.

“Luego un rastreo de más o menos una hora, entre BIRMEX con las instituciones, y se define si ese medicamento se encuentra en algún punto de la República Mexicana o está en Birmex, y cuál es el medio más rápido y más eficiente para llevar el medicamento”, detalló, tras destacar que se haría un plan de entrega, desde el origen hasta el destino final.

“Se surte y se embarca el medicamento, y se verifica que la persona haya recibido el medicamento”, precisó, quien también detalló a partir del 29 de diciembre estaría en funcionamiento el número telefónico 5595 00 091, para atender a todas las personas que necesitaran un medicamento, mismas que deberán tener a la mano su Clave Única de Registro de Población y receta con folio para poder continuar con la solicitud.

También destacó la adquisición del inmueble para establecer la Megafarmacia del Bienestar, “primero por su ubicación”, en Huehuetoca, Estado de México, que está a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Lo más relevante es que esta ubicación le permite a esta megafarmacia, satisfacer por tierra la demanda del 70 por ciento de la población del Estado mexicano en un lapso no mayor a 48 horas”, dijo, quien resaltó la capacidad del inmueble para albergar 286 millones de piezas y mil 438 claves.

El director general de Birmex también mencionó un avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de 2 mil 365 823 mil millones de pesos, pero que sólo se hizo un pago de mil 400 millones de pesos, lo que generó un ahorro al Estado mexicano, de 956 mil 823 millones de pesos.

El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, destacó la inauguración de la “Megafarmacia del Bienestar”, y contó el objetivo de esta bodega para, como ha dicho el Presidente López Obrador, tener “todos los medicamentos del mundo”.

“Quedarnos con el 97 por ciento de abasto no cumple con el deber [...] Contar con una Megafarmacia y un Centro Federal de Distribución para dar servicio a las instituciones públicas de atención médica, que requieren hacer frente a la demanda de medicamentos de la población”, señaló, quien enfatizó el nuevo modelo de adquisición mediante la triple optimización, así como la llegada del programa IMSS Bienestar a algunos estados.

Señaló que para el proyecto se adquirieron 4 mil 187 millones de piezas, lo que implicó una inversión de 219 mil millones de pesos para el periodo de 2023-2024.

Además, reveló que el sistema de la Megafarmacia del Bienestar contará con mil 806 claves de medicamentos, vacunas y materiales de curación. Asimismo, recordó que Birmex era el único operador logístico de medicamentos y material de curación para las Instituciones Federales de Atención.

Aseveró que en la Megafarmacia del Bienestar podría resguardar medicamentos controlados, de alto valor, además de que contaría con una red fría con ultra congeladores. También se instaló una área administrativa, donde estarán las autoridades regulatorias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como el IMSS, el Issste y el IMSS Bienestar.

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, insistió que en el Gobierno encabezado por López Obrador, cuando se hablaba de abasto de medicamentos, “hablamos de recetas surtidas”, porque en el pasado, según dijo, “se referían a inventarios”.

Según el funcionario federal, al realizar un análisis del sistema de salud, encontraron que solamente se surtían 54 por ciento de las 698 mil recetas que se emitían diariamente y 29 por ciento de los pacientes compraban parte de sus medicamentos con sus propios recursos.

Robledo Aburto también señaló que había por lo menos 32 modelos de abastecimiento distintos, que no se encontraban sistematizados, solamente se surtían 54 por ciento de las recetas, había menos tipos de medicamentos y piezas insuficientes, así como interrupciones del tratamiento.

Ante la inauguración de la Megafarmacia del Bienestar, el Presidente López Obrador afirmó que las instalaciones contarían con “todos los medicamentos que se distribuyen el sector salud” de México y que estos se distribuirían por tierra y aire, además de que todos serían gratuitos, así como el traslado de los mismos.

“Cada vez va a funcionar mejor, porque estamos iniciando hoy”, reiteró.

“Esa gran farmacia, ese gran almacén, va a tener un sistema de comunicación y de transporte para que, si falta un medicamento en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado, sea un centro de salud, un hospital, en 24 horas se tenga el medicamento, porque van a estar todos los medicamentos que se utilizan para atender todas las enfermedades”, resaltó.

”Es posiblemente la farmacia más grande del mundo, subrayo: posiblemente. Les queda a ustedes la tarea de indagar. Estaríamos hablando de 90 mil metros cuadrados techados, sería como siete zócalos techados. Pero la Megafarmacia son como 5 mil 500 metros cuadrados techados, es muy grande”, dijo.

Subrayó que esto obligaría a los servidores públicos a actuar con más eficiencia, debido a que “estamos expuestos al cuestionamiento, al escrutinio, a la crítica, que es importante; si no funciona la farmacia y la gente empieza a ver que no hay medicamentos, aquí van a haber críticas que son buenas, constructivas, y cuestionamientos eso nos obliga a todos a ser mejores”.

Luego de reiterar que, según él, administraciones pasadas hicieron del sistema de salud un modelo de corrupción, porque “manejaban una mafia”, López Obrador mencionó que ante las críticas que su Gobierno recibía, “no tenemos la piel de gallina, ya llevamos tiempo luchando por nuestros ideales y sabemos resistir., más cuando se trata de una causa justa”.

Reiteró que antes había corrupción en el ramo farmacéutico.

“Diez empresas, que ni siquiera eran laboratorios, estaban vinculadas al Gobierno y vendían 100 mil millones de pesos al año”.

La Megafarmacia del Bienestar, agregó, tendría vacunas, sin embargo, se burló de las personas que ponían “peros” a las que se ponían en el sector público, porque las relacionan con el comunismo: “No me gusta, no me vayan a inyectar el comunismo”, dijo sobre la cubana Abdala o la rusa Sputnik.