Trasladan a 16 reos de Puente Grande al Altiplano, entre ellos familiares de Iván Archivaldo Guzmán

Las autoridades penitenciarias federales trasladaron a 16 reclusos clasificados como de alta peligrosidad del penal Metropolitano de Puente Grande, en Jalisco, al Centro Federal de Readaptación Social número 1 conocido como El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Entre los internos trasladados se encuentran Mario N, “El Niño”, y Mario Alfredo N, “El 7”, identificados como suegro y cuñado respectivamente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa e hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
El operativo también incluyó el traslado de 12 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que opera principalmente en la región del occidente del País y que ha sido señalada por las autoridades federales como una de las estructuras del crimen organizado de mayor expansión territorial en México.
El penal de Puente Grande, formalmente conocido como Cefereso 2 Occidente, ha albergado históricamente a reclusos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado.
El Altiplano, por su parte, es considerado la instalación penitenciaria de máxima seguridad de mayor relevancia en el País y ha concentrado a figuras de alto perfil del crimen organizado a lo largo de las últimas décadas.
Los traslados hacia penales de máxima seguridad forman parte de la estrategia del Gobierno federal para contrarrestar la influencia de líderes y operadores del crimen organizado al interior de los centros penitenciarios, reducir su capacidad de coordinación con redes externas y neutralizar posibles focos de inestabilidad institucional.