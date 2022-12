Trasladan a 49 reos de la CDMX a penales federales de cuatro estados

MÉXICO._ El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre el traslado de personas privadas de la libertad de ocho penales de la Ciudad de México a ceferesos de otros estados.

A través de un comunicado, se informó que el pasado lunes 5 de diciembre se realizó el traslado de 49 personas privadas de la libertad (PPL) en penales de la capital hacia Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), en una operación coordinada con personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los traslados se realizaron desde ocho penales de la Ciudad de México; 21 personas fueron llevadas hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 CPS Noroeste Nayarit; 22 al Centro Federal de Readaptación Social No. 5 CPS Oriente Veracruz; una hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, en el Estado de México; además de cinco mujeres que fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 16 CPS Femenil Morelos.

Para estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dispuso de dos helicópteros de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, 16 camionetas con personal especializado del agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” y dos vehículos blindados.

Los traslados se efectúan en el marco de los convenios de colaboración entre autoridades locales y federales y se contó con personal de derechos humanos para garantizar que la actuación del personal se realiza en apego a los protocolos establecidos.