Trasladan a ‘El Limones’, operador financiero de Los Cabrera, al penal del Altiplano

Édgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, ingresó este 12 de diciembre al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, El Altiplano, junto con cinco personas más detenidas durante cateos simultáneos realizados en Coahuila y Durango, como parte de un operativo federal contra estructuras de extorsión, lavado de dinero y robo de hidrocarburos.

El traslado se concretó tras la captura de Rodríguez Ortiz en un despliegue coordinado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Las autoridades federales lo identificaron como objetivo prioritario y operador financiero de una célula criminal con presencia en la región Laguna.

Según información de inteligencia, “El Limones” encabezaba una estructura dedicada al cobro sistemático de cuotas a ganaderos, comerciantes, transportistas y productores agropecuarios, además de participar en redes de extracción, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Estas actividades constituían fuentes clave para el sostenimiento financiero del grupo delictivo al que pertenece, vinculado a Los Cabrera y afín a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se detectaron operaciones irregulares relacionadas con fraude y lavado de dinero.

Los datos generados por el CNI permitieron reconstruir rutas de cobro, esquemas de lavado de dinero, inmuebles utilizados como casas de seguridad y nodos logísticos en ambos estados, lo que derivó en la obtención de órdenes judiciales para cateos y detenciones.

La detención de Rodríguez Ortiz ocurrió el 10 de diciembre, según informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal.

Durante los operativos se aseguraron cinco armas largas, un arma corta, una granada y equipo táctico.

Rodríguez Ortiz fungía como secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en Durango, posición desde la cual presumía cercanía con actores políticos, líderes sindicales y autoridades locales, además de exhibirse en eventos públicos, actos partidistas y espacios institucionales.

Según fuentes federales, esta doble condición como operador criminal y dirigente sindical le facilitó acceso territorial, protección informal y legitimidad social, particularmente en zonas estratégicas para el trasiego de hidrocarburos y el control económico local.

El ingreso de Rodríguez Ortiz al Altiplano, penal reservado para perfiles de alta peligrosidad y riesgo de evasión, abre la posibilidad de nuevas líneas de investigación sobre vínculos políticos, sindicales y de protección institucional en la región, según las autoridades.

La organización criminal de Los Cabrera Sarabia, para la cual trabajaba el detenido, está conformada por un grupo de hermanos originarios de la comunidad de Vasco Gil, en el municipio de Canelas, Durango, cerca de la zona conocida como el Triángulo Dorado, en la frontera entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Este grupo delictivo, ligado al Cártel de Sinaloa, es liderado por los hermanos Felipe, José Luis, Alberto y Alejandro Cabrera Sarabia.