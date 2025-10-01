Trasladan a ‘El Menchito’ al ‘Alcatraz de las Montañas’

Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo del capo michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”, ubicada en el condado de Fremont, Colorado, la misma donde estaba internado Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa, así como Genaro García Luna, ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

El 30 de junio de 2025 se supo que el ex funcionario federal fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX. Por su parte, el capo sinaloense estaba encarcelado en el “Alcatraz de las Rocallosas”, desde julio de 2019.

ADX Florence (cuyo nombre oficial en inglés es United States Penitentiary, Administrative Maximum Facility; abreviado USP Florence ADMAX), es operada por la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), una división del Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés) y tiene una población de 367 internos masculinos.

Ubicada a 1,500 metros sobre el nivel del mar, en una extensión de tierra árida y arenosa de las Montañas Rocosas del sur de Colorado, la prisión en la que “El Chapo” pasaría el resto de sus días, es un lugar que ha sido descrito por aquellos que han estado allí como el “infierno en la tierra”.

En dicha prisión de máxima seguridad, a 160 kilómetros al sur de Denver, cerca de una antigua ciudad minera y ferroviaria, es donde residen los criminales más peligrosos del sistema penitenciario federal de los Estados Unidos. La Instalación Máxima Administrativa Penitenciaria de los Estados Unidos, conocida extraoficialmente como “ADX Florence” o “Supermax”, es la prisión más segura de EU.

Es parte del Complejo Correccional Federal de Florence y comparte un terreno con otras tres prisiones federales de menor seguridad. La propiedad cubre 15 hectáreas y está protegida por una cerca de alambre de afeitar de 3.6 metros de altura.

Solo los condenados por los delitos más violentos (y con frecuencia de alto perfil) son enviados aquí, donde vivirán sus días en régimen de aislamiento en las condiciones de seguridad más estrictas que se puedan imaginar. El complejo consta de edificios de ladrillos cortos y sin ventanas, protegidos por imponentes alambradas y torres de vigilancia ocupadas por tiradores armados. El terreno desértico circundante es seco, sin árboles, rocoso e implacable.

El interior de la prisión no es menos agresivo, lleno de celdas aglomeradas con poca o sin luz natural y camas de losas de concreto. Esta situación extrema de seguridad de dicha prisión es por lo que medios estadounidenses le han puesto el mote de “Alcatraz de los Rockies”. ADX Florence alberga a 410 de los delincuentes criminales más violentos de Estados Unidos, incluidos aquellos condenados por cometer delitos como el terrorismo y asesinatos múltiples.

Norman Carlson, ex director de la Oficina Federal de Prisiones de EU dijo una vez, que ADX Florence fue construido para “un muy pequeño grupo de la población de presos que no muestra ninguna preocupación por la vida humana”.

Se instalaron rayos láser y almohadillas de presión cerca de las cercas periféricas para alertar a los guardias en caso de un intento de escape. Hombres armados con perros de ataque especialmente entrenados patrullan los terrenos, y francotiradores vigilan la propiedad desde arriba, en una docena de torres de vigilancia cercanas.

Unas cuantas ventanas y 1,400 puertas de acero con control remoto son los únicos medios dentro o fuera de la prisión. En el caso de un intento de escape, los guardias tienen la capacidad de cerrar instantáneamente todas las puertas dentro del complejo. Los detectores de movimiento y las cámaras cubren toda la propiedad, y son vigilados constantemente por los guardias en el centro de control de la prisión.

ADX Florence fue diseñada para desorientar a cualquier persona que ingresa y evitar que sepan en qué dirección están o cómo encontrar un área específica de la prisión. Todo, desde los pisos hasta las paredes y los muebles, está hecho de concreto sólido. Por dentro no se visualiza un solo rastro del mundo exterior.

Supermax alberga 490 camas de presos. Las habitaciones son pequeñas, rodeadas de gruesos muros de hormigón y puertas correderas de metal dobles. Una única ventana, es la fuente de luz natural.

Por diseño, el cielo solo es visible a través de la ventana, para garantizar que los prisioneros nunca puedan medir la ubicación de sus celdas dentro del complejo y así planificar un posible escape.

Cada celda está equipada con un pequeño taburete de hormigón que no se puede mover, una combinación de lavamanos e inodoro y una ducha automatizada. Los reclusos duermen en una losa de concreto cubierta con un colchón de espuma delgada.

Suponiendo un buen comportamiento, a los internos se les permite una televisión en blanco y negro de 10 pulgadas, con acceso a programas educativos y recreativos básicos, pero sin canales de noticias.

Las habitaciones están insonorizadas, para evitar que los internos se comuniquen entre sí a través de las paredes, además de que las puertas están cubiertas de manera sólida para bloquear cualquier vista de los pasillos.

Los presos de ADX Florence permanecen en confinamiento solitario dentro de sus celdas durante 23 horas al día. Se les permite una hora de tiempo de recreación solitaria por día en un pozo de concreto con una barra elevadora, que los ex reclusos han descrito como una piscina vacía.

A veces, durante su hora de recreación se lleva a cabo en lugar en una “jaula de recreación”, donde los prisioneros pueden ver el cielo y sentir el aire fresco del exterior. Este espacio es lo suficientemente grande como para que los presos caminen 10 pasos en línea recta, o 31 pasos en un círculo.

Los presos de ADX tienen permitido 3 duchas por semana, mismas que cuentan con un temporizador automático. Las comidas se reciben a través de una pequeña hendidura en la puerta de acero, y la comida se selecciona cuidadosamente para garantizar que los internos no puedan usarla para lesionarse a sí mismos o a otros, o crear condiciones antihigiénicas dentro de su celda.

Los reclusos tienen un contacto casi nulo con cualquier otra persona que no sean los guardias de la prisión. Las visitas de los abogados se llevan a cabo a través de paredes de plexiglás, y se permite a los internos con buen comportamiento una llamada de 15 minutos por mes a un familiar previamente aprobado.

En ocasiones, los reclusos pueden enviar y recibir cartas, pero todo su correo es limitado, abierto, leído y analizado. Cada vez que un recluso sale de su celda, lo escoltan al menos tres guardias armados y se les exige que lleven esposas, grilletes y cadenas en el vientre.

El 8 de abril de 2025 se supo que el “El Menchito” fue trasladado, a la Prisión de Alta Seguridad de Florence, Colorado, Estados Unidos (USP Florence-High, por sus siglas en inglés), ubicada dentro de las instalaciones del Complejo Correccional Federal de Florence (FCC Florence), donde también se ubica la cárcel de máxima seguridad USP Florence ADMAX, conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”.

Según los registros de la Agencia Federal de Prisiones de EU, donde “El Menchito” aparece con el número 35708-016, Oseguera González -de 35 años de edad y nacionalidad estadounidense- antes fue trasladado desde el Centro Federal de Detención de Filadelfia (FDC Philadelphia), donde permaneció por lo menos un mes.

El 7 de marzo de 2025, la jueza Beryl Alaine Howell, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., sentenció a cadena perpetua a “El Menchito”, por haber traficado cocaína y metanfetamina, así como por haber usado o portado un arma de fuego, en relación con crímenes de narcóticos.

El 20 de septiembre de 2024, un jurado de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., -que deliberó durante varias horas a lo largo de dos días- halló culpable a Oseguera González, de dos cargos en su contra: conspiración para distribución de cocaína y metanfetamina, así como uso o portación de arma de fuego, en relación con crímenes de narcóticos.