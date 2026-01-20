$!Trasladan a EU a 37 operadores de organizaciones criminales presos en México

En un comunicado, indicó que los reclusos representaban una amenaza real para la seguridad del País.

El Gobierno de México envió a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que están recluidos en penales del País.

“A solicitud de del Departamento de Justicia, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte”, anotó.

El traslado se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional, argumentó.

En la publicación detalló que las personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Destacó que con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en esta administración que ya no podrán generar violencia en en México.

El operativo se desarrolló durante este 20 de enero , cuando elementos del Ejército, Guardia Nacional, SSPC Federal y la Secretaría de Marina concentraron a un grupo de operadores criminales en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, para después trasladarlos al Aeropuerto Internacional de Toluca.

Aeronaves del Ejército, Guardia Nacional y de la Marina trasladaron a los criminales desde distintos penales del País.

Habitantes del Valle de Toluca reportaron movimientos inusuales de helicópteros pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional durante la madrugada.

Un helicóptero ingresó al centro penitenciario de máxima seguridad en cuatro horarios específicos: 01:00, 06:30, 07:20 y 09:10 horas.

Fuentes federales reportaron el despliegue de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana en la zona centro del país desde las primeras horas de la madrugada.

Numerosos reclusos del penal del Altiplano fueron trasladados al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde alrededor del mediodía fueron entregados al Gobierno de Estados Unidos.

Usuarios en redes sociales compartieron videos de los sobrevuelos, captados con teléfonos celulares, en los que se observó el constante movimiento aéreo.

Vecinos describieron estas actividades como operaciones anómalas que rompieron con la tranquilidad de la zona norte de Toluca.

Videos difundidos por vecinos mostraron una aeronave militar realizando recorridos repetidos sobre la zona norte del Valle de Toluca, particularmente en las inmediaciones del penal federal del Altiplano, uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad del país.

Los abogados defensores no pudieron ingresar al penal del Altiplano durante el operativo, debido a que se encontraba sitiado por las autoridades federales.

Un avión Hércules C130 con matrícula FAM3611 despegó del Aeropuerto Adolfo López Mateos, en Toluca, alrededor del mediodía.

Según información de medios locales, la cifra de reos trasladados se estimó en 40 personas, aunque el titular de la SSPC Federal confirmó oficialmente que fueron 37 operadores criminales.