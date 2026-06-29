$!Trasladan a ‘La Muñeca’ a la FGR; es señalado de participar en el homicidio de colaboradores de Brugada

Jovany “N”, alias “La Muñeca” y presunto integrante de la célula criminal relacionada con el doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de la CDMX, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser capturado en Morelos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La captura fue resultado de un operativo coordinado entre la SSPC, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y el Centro Nacional de Inteligencia, como parte de las investigaciones por el asesinato de quienes fueran colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
De acuerdo con el comunicadol, las autoridades lograron ubicar al presunto responsable mediante labores de inteligencia, seguimiento e intercambio de información entre las instituciones participantes. El operativo se realizó sin que se reportaran enfrentamientos.
Durante la detención, los agentes aseguraron un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con dosis de droga. Tras informarle sus derechos, el detenido y los objetos asegurados fueron remitidos a la FGR, autoridad que continuará con las diligencias correspondientes.
Continúan las investigaciones
Las autoridades señalaron que “La Muñeca” es investigado por su presunta participación dentro de la estructura criminal relacionada con el ataque perpetrado el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, donde fueron asesinados Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y José Muñoz, uno de sus principales asesores.
Esta detención ocurre después de que, en mayo pasado, autoridades capitalinas informaran la captura de 18 presuntos integrantes de la célula criminal que habría participado en distintas etapas del atentado, incluyendo labores de vigilancia, logística, financiamiento, renta de inmuebles y ocultamiento de los vehículos utilizados tras el crimen.
Las investigaciones sostienen que el crimen fue producto de una operación planeada con anticipación y ejecutada por un grupo con capacidad logística para seguir a las víctimas, coordinar la huida y dificultar el rastreo de los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente el móvil del ataque ni la identidad de quien habría ordenado el asesinato.