Trasladan a México a Hernán Bermúdez, presunto líder de ‘La Barredora’

Tras más de 30 horas de vuelo y escalas, Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández, así como presunto líder de la organización delictiva conocida como “La Barredora”, aterrizó cerca de las 19:00 horas de este jueves en el Aeropuerto Internacional de Toluca, procedente desde Paraguay.

Luego de una pernocta en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, Colombia, el avión Challenger 605 de la Fiscalía General de la República que transportaba al ex funcionario aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas.

La aeronave despegó a las 08:20 horas (tiempo de México) y llegó a Tapachula alrededor de las 11:13 horas del mismo día, según reportes de rastreo aéreo.

El 17 de septiembre, el Challenger partió del Aeropuerto Silvio Pettirossi, en Asunción, Paraguay, después de que el gobierno del país sudamericano expulsó al ex funcionario estatal tabasqueño por no contar con un ingreso ni estancia regular en dicha nación.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, informó el mismo miércoles que Bermúdez Requena sería ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El ministro Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, del Gobierno de Paraguay, afirmó el 15 de septiembre que Bermúdez Requena pretendía instalar una red criminal en dicho país sudamericano.

El funcionario paraguayo también explicó que Bermúdez Requena ingresó de forma ilegal a dicho país sudamericano y que habría decidido instalarse ahí por su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola, que también fue aprehendido en Paraguay.

Un día antes, el ex funcionario estatal tabasqueño rechazó la extradición rápida a México y quedó en prisión preventiva para desahogar el procedimiento ordinario en Paraguay, donde fue detenido el viernes 12 de septiembre.

La Fiscalía General de la República de Paraguay detalló que el operativo para la detención de Bermúdez Requena fue ejecutado a cargo del agente fiscal Giovanni Grisetti, junto con funcionarios del Departamento de Extradición de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público, a cargo del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, y agentes especiales de la SENAD.

Según lo reportaron medios locales, la casa donde fue detenido el ex funcionario se encuentra en Surubi’i, una zona residencial exclusiva de Mariano Roque Alonso, a unos 15 kilómetros del centro de Asunción.

La detención de Bermúdez Requena se realizó con fines de extradición, ya que era requerido por la justicia mexicana por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

En imágenes compartidas por dicha institución de procuración de justicia del país sudamericana, se veía a Bermúdez Requena custodiado en el interior del domicilio particular, sentado en la sala y vistiendo ropa deportiva de color caqui.

Los agentes encontraron fajos de dólares y guaraníes, tarjetas bancarias, identificaciones y joyería asegurada en la vivienda. Mientras que en la cochera hallaron un automóvil de alta gama.

Los agentes llegaron en varios vehículos, equipados con chalecos antibalas, en la vivienda ubicada en un barrio exclusivo del área metropolitana de la capital paraguaya. Posteriormente, un grupo ingresó de inmediato por la cochera, mientras otro se desplegaba por los dos niveles de la residencia.

En la grabación se observa que Bermúdez Requena fue puesto bocabajo en su recámara, mientras utilizaba un atuendo para dormir.

El sábado 13 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a su homólogo paraguayo, Santiago Peña Palacios, por la colaboración que derivó en el arresto de Bermúdez Requena y señaló que la misma formaba parte de la estrategia de cero impunidad.

“Agradezco al Presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán ‘N’, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”, escribió en la red social X.

Una hora antes, el Presidente de Paraguay destacó como un “golpe contundente” la detención en ese país del ex funcionario estatal de Tabasco, a quien identificó como aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Asimismo, dijo que su nación no sería “refugio de criminales” y subrayó que la captura se logró por la cooperación con el Gobierno de su homóloga mexicana.

“Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional. La captura de Hernán Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo’, uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México”, dijo Peña Palacios.

“Reconozco y valoro el compromiso de la presidenta de México, @Claudiashein, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro. Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”.

En un comunicado difundido en redes sociales, el mismo día, Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, mostró su “disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera”.

Al mismo tiempo, el ex Gobernador de Tabasco afirmó que fue él mismo quien solicitó “que se investigue a fondo este caso”, en contraste con declaraciones recientes en las que negó haber tenido “algún indicio o alguna sospecha” de los vínculos criminales de Bermúdez Requena.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado celebró que la justicia mexicana estuviera trabajando en favor de los ciudadanos.

“El Gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie. Esa es la diferencia con el pasado: los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones”, indicó el político tabasqueño.