$!Trasladan al Reclusorio Norte a jóvenes detenidos en marcha de Generación Z; familiares denuncian falta de claridad en el proceso

Desde la mañana de este lunes, familiares y conocidos de los jóvenes detenidos durante la marcha de la llamada Generación Z regresaron a la coordinación territorial CUH-1, en la colonia San Simón Tolnahuac, en la alcaldía Cuauhtémoc, para saber el estatus de sus familiares, luego de que no fuera resuelto durante la madrugada. Aunque en un primer momento algunos familiares fueron informados de que sus hijos ya se encontraban en el Reclusorio Norte, fue hasta alrededor del mediodía que ocurrió el traslado de siete personas desde la coordinación territorial, aunque el de tres personas más presuntamente habría ocurrido antes. En el Reclusorio Norte se prevé que tengan una audiencia de control para determinar su situación jurídica. Dado que tienen acusaciones diferenciadas, por robo, lesiones o tentativa de homicidio, se podría determinar su libertad o su vinculación a proceso. Algunas familias se trasladaron con ellos a la espera de recibir nuevas noticias, pero aún no se conoce en qué fecha y horario se llevará a cabo la audiencia. Ante el grito “No son criminales, son estudiantes”, agentes de la Policía de Investigación realizaron el traslado luego de ingresar una camioneta negra a la coordinación territorial. Aunque una de las personas solidarias que acudieron al lugar se sentó delante del vehículo por unos momentos, fue retirada por los elementos de seguridad para continuar con el movimiento de las personas detenidas.

Después, un grupo “solidario” que había acudido a la marcha, se instaló en la entrada de la coordinación territorial y comenzó a lanzar consignas políticas contra el gobierno actual, además de impedir el arribo de la segunda camioneta que trasladaría a los jóvenes. Ante ello, la mayoría de las familias, que no había solicitado el apoyo del grupo, les pidió retirarse para no entorpecer el proceso. “Las familias les pedimos de la manera más atenta que se retiren; la mayoría estamos a favor de que ustedes se retiren, retiren las lonas; ustedes afectan la imagen de nuestros niños, y están afectando a todos. Favor de retirarse, la mayoría está a favor”, pidieron. Exigen libertad inmediata de jóvenes detenidos Unas horas después, alrededor de las 3 de la tarde, seis personas más fueron trasladadas, luego de que la segunda camioneta negra pudo arribar a la coordinación territorial. Familiares denunciaron ahí la falta de información y el maltrato a sus familiares, así como que les negaron el acceso a visitas y a darles de comer, al igual que la ausencia de claridad en todo el proceso. Ana Belén Sánchez, madre de uno de los jóvenes detenidos, de 27 años de edad, contó que él es estudiante universitario de Diseño. Denunció que fue golpeado, y acusado por el delito de lesiones. Aunque no pudo verlo nuevamente desde la noche del domingo, y le impidieron pasarle comida, lo reconoció entre los primeros trasladados al Reclusorio Norte. “Nos comentan que hoy los trasladan al Norte, para que ahí vean su caso. Yo llegué a las 9 de la mañana para traerle de comer, y no me han dejado pasar... Es muy doloroso ver, porque no es mi hijo nada más, son otros muchachos que están aquí adentro; todos están golpeados, la mayoría son estudiantes, y mujeres también golpeadas”, aseguró. Andrés Matus, padre de José Luis, detenido en la marcha del 15 y acusado por lesiones gravosas, fue informado en un principio de que su hijo había sido trasladado al Reclusorio Norte en la madrugada, pero después lo reconoció en uno de los dos movimientos que se hicieron a lo largo de la mañana y el mediodía del lunes. Él pide un proceso justo, si es que lo va a haber, y si hay algo que perseguir, que se haga conforme a derecho. “En este caso no existe ese problema y ni siquiera es seguro que él haya provocado agresiones, porque precisamente él andaba grabando con su teléfono, que le fue arrebatado”, narró. Por otro lado, Marcela, novia de Fernando, de 24 años, aseguró que él fue detenido cuando iba rumbo al metro y ya ni siquiera estaba en la marcha. “Llegaron los granaderos, los golpearon, los arrastraron, los hincaron, les cortaron el cabello, los trataron horrible”, contó unas horas antes de que Fernando fuera trasladado. Además, se quejó de las trabas de las autoridades, la falta de información y lo desproporcionado de la acusación por tentativa de homicidio.