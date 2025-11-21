Traslado de ‘El Licenciado’ al Altiplano por asesinato de Alcalde de Uruapan

Jorge Armando Gómez Sánchez, identificado como “El Licenciado”, fue trasladado la noche del 20 de noviembre al Centro Federal de Readaptación Social número 01, conocido como El Altiplano, luego de rendir declaración ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

El traslado se realizó por vía terrestre bajo un dispositivo de seguridad que incluyó elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

El detenido es señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Presidente Municipal de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, en el marco de las celebraciones de Día de Muertos.

Manzo fue agredido a balazos alrededor de las 20:10 horas y falleció a las 20:50 horas en el hospital Fray Juan de San Miguel debido a las heridas de arma de fuego.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que “El Licenciado” operaba como líder de una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y que fue quien emitió las instrucciones para realizar la ejecución.

La detención se efectuó el 18 de noviembre en la colonia Centro de Morelia, tras un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

Al momento de su captura se le aseguraron un arma de fuego, cargadores, identificación, dos equipos telefónicos, un vehículo y una bolsa con sustancia cristalina.

Las investigaciones revelaron que el asesinato fue planeado y coordinado a través de un grupo de mensajería móvil dirigido por “El Licenciado”.

El análisis de los teléfonos recuperados mostró el seguimiento en tiempo real del crimen.

A las 18:06 horas del 1 de noviembre, Ramiro “N” envió un video al grupo mostrando la ubicación de la jardinera de la Plaza Morelos para ubicar al alcalde.

A las 19:45 horas, Fernando “N” y Víctor Manuel “N” informaron que Manzo ya se encontraba en el Festival de Velas y que estaba transmitiendo en vivo por redes sociales.

“El Licenciado” ejerció presión sobre los participantes del ataque, ordenándoles disparar a como diera lugar contra Manzo aunque estuviera acompañado, sin importar quién fuera.

Víctor Manuel “N”, de 17 años, fue el autor material que disparó en siete ocasiones contra el Alcalde y fue abatido por agentes de seguridad en el lugar. Fernando Josué “N” y Ramiro “N” lograron escapar, pero sus cuerpos fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho.

García Harfuch reveló que “El Licenciado” recibía órdenes directas de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán y líder de la célula criminal Los Cannabis.

“El R1” fue detenido en 2012 por fuerzas federales y permaneció en prisión hasta noviembre de 2022, cuando fue liberado por orden de una jueza federal tras ser absuelto de los cargos de delincuencia organizada y contra la salud.

Una vez en libertad, fue designado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, para controlar operaciones en Uruapan.

Las autoridades identificaron a “El Licenciado” como operador criminal en al menos cuatro regiones de Michoacán: Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Cuitzeo.

También se investiga si era responsable del pago de nóminas criminales en esas regiones provenientes de Guadalajara, Jalisco, por lo que también era conocido como El Contador.

Durante la gestión de Manzo, el Alcalde enfrentó directamente a Los Cannabis y logró la detención de René Belmontes Aguilar, “El Rino”, jefe de plaza de esa célula, el 27 de agosto de 2025.

El propio Manzo exhibió al detenido en una transmisión en vivo, lo que aumentó las tensiones con el grupo criminal.

Dos meses después, en represalia, la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación asesinó al Presidente Municipal.

García Harfuch confirmó que un día antes del asesinato, el mismo grupo criminal atentó contra Manzo, pero no lograron ejecutarlo por razones desconocidas.

Al día siguiente regresaron al evento público donde se encontraba el Alcalde y, en medio de los asistentes y con su familia presente, ejecutaron el crimen.

La Fiscalía de Michoacán ejerció acción penal contra “El Licenciado” al reunir datos de prueba objetivos, idóneos, pertinentes y científicos que lo vinculan directamente con la planeación y ejecución del ataque.

Se prevé que la audiencia de imputación se celebre el 21 de noviembre de 2025, donde se darán a conocer los cargos formales.