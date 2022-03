Trazan ruta para que personas en prisión puedan votar; prepara INE proceso en cárceles de Hidalgo

Para las próximas elecciones en 2024 se busca que las personas privadas de su libertad que están en prisión preventiva, es decir, que no tienen una condena, puedan ejercer sus derechos político-electorales y desde prisión puedan votar para elegir a sus representantes.

Además, este ejercicio abonará a deconstruir las concepciones añejas y ajenas al enfoque de derechos humanos —que aún permean— respecto a que la población que reside en los centros penitenciarios no son parte de la sociedad por haber cometido una conducta antisocial sancionada penalmente.

“Que no se nos olviden que estamos hablando de derechos, no estamos hablando de buena voluntad, no estamos hablando de filantropía, estamos hablando de derechos y cuando hablamos de derechos estos tienen que ser exigibles y si se están enmarcado en un ordenamiento como una sentencia, esto difícilmente puede quedar en la buena voluntad política”, expuso Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y quien participó en el foro.

Durante su participación celebró que haya tanta voluntad para garantizar que las personas en prisión preventiva puedan votar en 2024, sin embargo, recordó a las autoridades que esto viene por la orden judicial, no legislativa.

“Qué bueno que quieren hacer reglamentaciones, pero hubiera sido más sensato que ustedes hubieran propuesto el tema desde antes”, sostuvo.