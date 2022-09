‘Tregua’ con ‘Alito’ y reforma del PRI fue coincidencia; no se le ha perdonado: Layda Sansores

MÉXICO._ La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aseguró que fue una coincidencia que ella dejara de difundir audios de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que se aprobara la iniciativa del tricolor para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para labores de seguridad pública hasta el 2028.

Durante la emisión del programa “Martes del Jaguar”, la mandataria estatal llevaba meses exhibiendo públicamente audios donde supuestamente se escucha a Alejandro Moreno ordenar o encaminar distintos delitos, muchos de ellos graves.

Sin embargo, la Gobernadora de Campeche aseguró, durante su participación en el Tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, que la “tregua” fue por recomendación de sus abogados, ya que un Juez podría requerirla por la filtración de audios.

“Fue una coincidencia. Yo ya tenía la advertencia que le dio el primer fallo, esta semana pasada, de que me volvieron a requerir porque él me volvió a acusar de desacato, entonces tuvimos otra llamada y determinó el Juez que no hubo desacato, pero hizo una advertencia por escrito”, dijo ante los representantes de medios de comunicación.

“El abogado cree que el fallo puede salir a nuestro favor, que nos conviene que ya esto se termine, porque se prolongó mucho”, agregó.

Además, afirmó que en Campeche no han perdonado al dirigente del PRI y negó la existencia de un “PRIMor”. “En Campeche tenemos una visión, ojalá podamos llegar a un acuerdo aquí, con el Gobierno federal”, declaró.

Confió en que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Justicia del Estado de Campeche continúen con las investigaciones correspondientes.

Al pasado 6 de septiembre, Layda Sansores San Román dio a conocer que “después de una larga reunión” con su abogado, se determinó que no hablará más del tema Alejandro Moreno en su programa, conocido como “Martes del Jaguar”.