$!Tren Interoceánico descarrila, de nuevo, en Oaxaca; no hay lesionados

“El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realiza la revisión técnica correspondiente para determinar las causas; la operación continúa con normalidad”, añadió.

Agregó que las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados de la zona de manera segura.

“El evento no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía”, señaló el comunicado.

En un escueto comunicado, aseguró que las dos unidades de carga se vieron involucradas en el percance.

Accidente de Tren Interoceánico deja 14 muertos

El pasado 28 de diciembre de 2025, se registró el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a la altura del poblado de Nizanda, en Oaxaca, lo que dejó al menos 14 personas muertas y decenas de heridos.

En las dos locomotoras y cuatro vagones del tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros. De acuerdo con la Semar, “desde el primer momento, se brindó atención inmediata a las personas usuarias”.

“Se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, publicó por la mañana en sus redes sociales.

Los pasajeros lesionados fueron trasladados a hospitales regionales para su atención médica, señaló la Marina. En las labores fueron desplegadas cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval.

Exceso de velocidad

El 8 de abril de este año, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, confirmó que el accidente en el Tren Interceánico fue por exceso de velocidad y no por fallas en la vía, balasto, durmientes o en la locomotora, e informó que las víctimas optaron por firmar acuerdos reparatorios por lo que quedó extinta cualquier acción penal.

Godoy reafirmó que el descarrilamiento, ocurrido en diciembre del año pasado, no se debió a un problema en la obra y dijo que a través de peritajes se corroboró la calidad de la vía en el punto del siniestro y el estado de las locomotoras.

“Después de una minuciosa inspección y toma de muestras con el que se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balastro cumplen con la norma”, indicó.

También explicó que el Ministerio Público acreditó la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas por parte del maquinista, el conductor y el despachador del tren.

“Resultado de indagatorias: los ministerios públicos, luego de integrar cuatro carpetas de investigación, acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho, razón por la cual la investigación se llevó ante un juez oportunamente con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo. Posteriormente, se desarrolló la audiencia inicial en las que se obtuvieron autos de vinculación a proceso”, expuso en aquella ocasión.