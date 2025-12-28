Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca con 241 pasajeros a bordo

La máquina principal de un tren perteneciente al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló este domingo 28 de diciembre a la altura de la comunidad de Nizanda, en Oaxaca.

Al momento del incidente, en la unidad viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones, según informó la Secretaría de Marina.

El percance ocurrió específicamente en el kilómetro Z-230+290 de la Línea Z, en el trayecto con dirección al municipio de Matías Romero Avendaño.

Personal de la Semar y diversas autoridades locales brindaron atención inmediata a los usuarios tras el descarrilamiento de la locomotora principal.

La institución federal indicó que se mantiene una coordinación estrecha para el levantamiento de la información técnica y operativa que permita determinar las causas del suceso.

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso”, señaló la Semar respecto a las labores de auxilio ejecutadas en la zona.

La dependencia añadió que, conforme se cuente con datos confirmados, se ampliará la información por los canales oficiales con transparencia y responsabilidad.

Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca, informó que instruyó el despliegue de elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, así como de la Policía Vial Estatal y unidades de ambulancias para asistir a los involucrados en el sitio.

La administración estatal detalló que se mantendrá un seguimiento puntual a la evolución de los hechos para reportar el estado de las personas involucradas.

El incidente no interrumpió la comunicación oficial, ya que las autoridades competentes aseguraron que la prioridad actual es la seguridad de los pasajeros y el restablecimiento del servicio en la vía férrea.

El Gobierno del Estado de Oaxaca comunicó que se informará oportunamente sobre los avances de la investigación técnica una vez que los peritajes arrojen resultados definitivos.