$!Tren Maya de carga bajará el precio de la gasolina en el sureste: Sheinbaum

“Hoy en la tarde vamos a visitar la obra del Tren Maya de carga. ¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje su precio aquí en el sureste de nuestro país”, afirmó.

Durante un evento donde encabezó la entrega de 225 viviendas nuevas del Infonavit como parte del programa Vivienda para el Bienestar, Sheinbaum informó que avanzan las obras del Tren Maya de carga.

Desde Playa del Carmen, Quintana Roo, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este sábado que la operación de carga del Tren Maya permitirá aumentar la distribución de gasolina en el sureste del País y, con ello, reducir su precio en la región.



Defiende control inflacionario y avance del salario mínimo

En materia económica, Sheinbaum afirmó que los resultados se han sostenido.

“La inflación está controlada”, dijo, al tiempo que aseguró que continuará el incremento del salario mínimo. Agregó: “El peso es de las monedas más estables de todo el continente”, y resaltó que 2025 registra “récord en Inversión Extranjera Directa” y en creación de empleos.

Sheinbaum anunció que el próximo sábado 6 de diciembre se celebrarán siete años de la llamada Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México e invitó a la población a asistir.

Reafirmó su postura: “Nuestro mandato es ser un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”.

En su discurso, sostuvo que la actuación del Gobierno federal se guía por un enfoque de apoyo social.

“Cuando decimos que ‘somos gobiernos del pueblo’ es porque somos gobiernos que damos”, señaló.

La Mandataria destacó los cambios en el Infonavit y el Fovissste, particularmente en torno a créditos que calificó como injustos en el pasado.

“A todos los que tenían créditos impagables les estamos ayudando, a todos se les están disminuyendo sus créditos, a todos”, mencionó.

La meta, recordó, es beneficiar a 5 millones de familias, de las cuales, dijo, dos millones ya han recibido apoyo.

La Presidenta destacó también la creación de la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, y dedicó una parte de su discurso al trabajo doméstico y de cuidados.

Tras una serie de preguntas al público sobre quién realiza estas labores, afirmó: “Cuando llegué al Gobierno (...) dije que llegamos todas a la Presidencia de la República y hoy todas las mujeres son reconocidas”.