$!Tren Maya pierde más de $2 mil millones en primer semestre de 2025; ingresos propios sólo cubrieron 9.6 % de sus gastos

El Tren Maya reportó pérdidas por 2 mil 20 millones de pesos en el primer semestre de 2025, a pesar de que recibió mil 331 millones de pesos vía subsidios y transferencia por parte del Gobierno federal, de acuerdo con los estados financieros de la empresa militar que lo gestiona.

En este periodo, tuvo ingresos propios por 731 millones 336 mil pesos, es decir, por la venta de boletos y souvenirs. Además, tuvo gastos de operación por 7 mil 605 millones de pesos.

Los ingresos propios del Tren Maya sólo cubrieron 9.6 por ciento de los gastos de funcionamiento que tuvo este proyecto. Los estados financieros dan cuenta de que la empresa militar reportó pérdidas durante seis meses seguidos.

El 19 de agosto, se registró un accidente en la estación Izamal del Tren Maya durante un trayecto de Mérida a Cancún. Ante esta situación, el director general del ferrocarril, Óscar Lozano Águila, calificó el incidente como una anomalía y aseguró que se analizará esta situación para garantizar la seguridad de las personas y la operación del proyecto.

Seis meses de pérdidas para el Tren Maya

Como informamos previamente, el Tren Maya reportó pérdidas durante los primeros tres meses del año, por un total de mil 185 millones de pesos. Este déficit continuó durante el segundo trimestre del año, ya que entre abril y junio se registraron pérdidas por 834 millones 455 mil pesos.

En abril, hubo una pérdida de 553 millones 953 mil pesos; en mayo fueron 205 millones 929 mil pesos, y en junio, 74 millones 572 mil pesos. Por segunda ocasión, la empresa administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional reconoce pérdidas por un trimestre completo. En 2024 sólo hubo pérdidas en septiembre.