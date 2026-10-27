Tres directivos del INE renuncian por vínculos con proveedor cuestionado

Tres funcionarios de alto nivel del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron su renuncia el 27 de octubre de 2026, en medio de la crisis por los vínculos entre la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei y el proveedor José Alfredo Hernández Casillas. Las bajas se dieron a conocer en una reunión de representantes de partidos políticos con consejeros electorales del órgano electoral, en la Ciudad de México.

Se trata de Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, quien firmaba los contratos del instituto. Según fuentes del INE, los tres llegaron al organismo por recomendación de Hernández Casillas y sus nombramientos fueron avalados por gestiones de Taddei.

Las renuncias fueron confirmadas por Blanca Cruz García, electa ese mismo día como consejera presidenta provisional del INE. En su mensaje inicial, anunció que el órgano colegiado acordó revisar el desempeño de los funcionarios que ocupan cargos de toma de decisiones.

“Se trata de abrir una etapa de renovación de responsabilidades con pleno apego a la ley y garantizando la continuidad operativa del instituto, las estructuras de dirección deben responder a necesidades institucionales y a acuerdos de órganos colegiados, nunca a lealtades personales”, expresó Cruz García.

La consejera presidenta provisional también informó que el instituto promoverá, por conducto del Órgano Interno de Control (OIC), la cooperación con las autoridades que investigan posibles conductas indebidas de funcionarios señalados que permanecen en el organismo. Hasta el 27 de octubre de 2026, todos los contratos del INE se encontraban detenidos.

Entrevistado al mediodía de ese día en la sede del INE, Pérez de Acha negó haber incurrido en conflicto de interés y rechazó haber sido recomendado por el proveedor. “No tengo ninguna relación comercial con el señor”, respondió al ser cuestionado respecto a las imágenes en las que aparece en una comida con Hernández Casillas, con Taddei y con un grupo de funcionarios ligados a las anomalías en contratos del órgano electoral, difundidas por el diario Reforma.

El coordinador de Servicios de Informática señaló que esperará los resultados de las indagatorias en curso. “Esté en curso y esa investigación, pues, dirá los resultados”, dijo antes de retirarse y alegar que tenía una “junta muy importante para salvar un proceso electoral”.

Rodríguez Gómez confirmó su salida en una publicación en redes sociales. “Con todo el orgullo y dignidad he presentado mi renuncia al cargo que venía ostentando en el INE, mis principios y valores son firmes, el tiempo lo dirá”, escribió la ex titular de la Unidad de Género, quien añadió que suma 38 años en el servicio público.

Taddei dejó la presidencia del INE en medio de investigaciones por contratos irregulares y corrupción. Hernández Casillas, el proveedor al que se vincula con la red de anomalías, es cercano a la ex consejera presidenta y a sus hijos. El órgano colegiado del instituto evaluará la continuidad de más directivos señalados.