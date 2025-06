Tres mujeres aspiran a presidir el Senado, pero Fernández Noroña no descarta reelegirse pese a la alternancia de género

Las senadoras Verónica Camino Farjat, de Yucatán, Imelda Castro Castro, de Sinaloa, y Ana Lilia Rivera, de Tlaxcala, son algunas de las legisladoras de Morena que se perfilan para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República a partir de septiembre. Sin embargo, el actual presidente Gerardo Fernández Noroña no descarta reelegirse.

Por la alternancia de género, la reelección de Fernández Noroña resultaría algo atípico en los últimos siete años, ya que desde 2018 la presidencia de la Mesa Directiva se ha turnado cada año entre un hombre y una mujer.

En varias ocasiones, el senador Gerardo Fernández Noroña ha enfatizado que su gestión como presidente del Senado llegará hasta el 31 de agosto próximo, cuando concluye el primer año de la actual Legislatura, y que regresará a sus participaciones en tribuna; sin embargo, el pasado lunes 21 de junio advirtió que puede intentar reelegirse.

“Yo no he tomado ninguna determinación de buscar la reelección. ¿Eso quiere decir que no la buscaré? Tampoco. Lo que estoy diciendo es que no he tomado ninguna determinación. Yo creo que a mí me hará, me va a resultar, muy ventajoso volver a mi condición de senador y volver al debate. Yo espero la decisión que toma el grupo parlamentario y esa la voy a apoyar”.

Las tres senadoras morenistas han sido integrantes de la Mesa Directiva ya sea en esta Legislatura o en periodos anteriores.

El nombramiento está a cargo del grupo parlamentario con más integrantes en la Cámara, que es Morena. Esa bancada deberá definir en agosto, previo al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, quién presidirá el Senado a partir del 1 de septiembre.

Las tres aspirantes a la presidencia del Senado

De acuerdo con las legisladoras, aún no hay acuerdos al interior de la bancada para iniciar con el proceso para definir la presidencia del Senado.

Verónica Camino Farjat, senadora por Yucatán, reiteró este martes que una de sus aspiraciones es presidir el Senado, pero acotó que espera los tiempos que defina el coordinador de su bancada Adán Augusto López Hernández para formalizar la decisión.

“En agosto es cuando hacemos la plenaria y es cuando votamos para elegir a la persona que nosotros consideremos que puede ir a mesa directiva. Yo voy a esperar mucho los tiempos, que ya el coordinador Adán Augusto nos diga ‘ya pueden inscribirse formalmente’ y en ese momento lo haré, por supuesto que sí”.

En tanto, la senadora Imelda Castro ha reconocido con antelación que no descarta presidir el Senado en el siguiente periodo, algo que ya ocurrió en la anterior Legislatura.

El martes, ante medios de comunicación, la legisladora dijo que no tiene una decisión tomada y esperará; reconoció que es una de las posibles sucesoras de Fernández Noroña, pero dijo que apostará por una decisión derivada de la unidad.

“Las aspiraciones personales siempre tienen que estar acotadas a la decisión de un colectivo, que en este caso pues es Morena; obviamente, es un privilegio, es un privilegio ser presidente de la mesa. Yo he sido dos veces vicepresidenta y pues es muy interesante encabezar, digamos, la representación social de la Cámara Alta”.

La candidatura de la gubernatura de Sinaloa sería una de las razones que harían que Imelda Castro no contienda por la Mesa Directiva del Senado, ya que esa entidad es una de las 17 que entidades en las que se renovará la gubernatura en 2017, uno de los cargos en los que la legisladora buscará contender.

“Para la mesa, faltan dos meses y para la elección Sinaloa, dos años. Imagínense. También hay que tener responsabilidad en las decisiones. También hay que decir algo importante en ese tema: gobernar no es un día de campo, menos gobernar Sinaloa por la problemática, la crisis de seguridad que estamos viviendo; yo creo que no es un tema de ambiciones personales (...) En su momento también, bajo las reglas que el partido defina y los tiempos, vamos a tener una posición, ahorita hay mucho trabajo”.

La senadora Ana Lilia Rivera no descartó presidir la Mesa Directiva, pero advirtió este lunes que su prioridad será la gubernatura de Tlaxcala, que también se renueva en 2027.

“Hoy tengo una prioridad y mi prioridad es construir en Tlaxcala una oportunidad que el pueblo consense en mi persona para llegar a ese espacio. Falta tiempo, pero hoy esa es mi concentración y eso en eso estoy trabajando”.

Rivera dijo que una de las razones por las que volvería a presidir el Senado, como ocurrió en la pasada Legislatura, sería que fuese derivado de una decisión consensuada dentro de su bancada.

“Hoy no la tengo como fue hace un tiempo, que lo busqué con tiempo, que estuve consensuando, que hice un trabajo para posicionarme. Hoy no, hoy no estoy en esa intención.

—¿De qué dependerá, senadora?, se le preguntó.

—Que en mi Grupo considere que soy útil. Si no lo consideran así, me sumaré con mucho gusto de las alternativas a la que yo vea con las condiciones.

Defienden alternancia de género en la presidencia del Senado

Las tres legisladoras defendieron su derecho a que una mujer presida la Mesa directiva, por la alternancia de género que implementaron desde 2018.

“Estamos en una etapa de igualdad sustantiva que ya está en la Constitución, pues entonces el Senado pues tiene que cumplir eso y aparte es como tú lo dices, una tradición ya de por lo menos los 6 años de las últimas dos Legislaturas. Así ha sido y seguramente va a seguir siendo”, dijo Imelda Castro.

“En el sexenio pasado logramos no solamente la paridad en todo, sino en el cargo de los espacios de ejercicio de poder internos de gobierno, del Senado, la alternancia. Eso quiere decir que un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y yo estoy porque la alternancia se mantenga, es una lucha histórica en las mujeres. No le quitamos el derecho a alguien a volver a ser, pero no en este momento tendrá que dejar paso a que una mujer ocupe este espacio y si después el Grupo parlamentario considera que debe tener otra oportunidad por el género...”, agregó Ana Lilia Rivera.

La legisladora por Yucatán Verónica Camino Farjat también defendió el derecho de que una mujer sea la siguiente presidenta de la Mesa.

“Creo que los lugares donde las mujeres ya hemos ganado, los espacios que ya hemos ganado, no vamos a retroceder en ellos”.

Empuja perfil “sin protagonismos”

Sin dar nombres, Ana Lilia Rivera destacó que entre las características que se requieren para presidir el Senado son la moderación, la discreción y la prudencia.

“Que sea una compañera que tenga carácter para poder dominar desde ahí arriba a una oposición que muchas veces no discute razones, sino son posicionamientos políticos que nos ha llevado a un descrédito nacional. En la excentricidad en la que muchas veces se conducen quienes aquí son protagonistas políticos, el que menos protagonismo debe dar es el presidente”.

“Carácter, mesura, inteligencia, conocimiento. Y que tenga una cualidad: representarnos a todos, que no tengan amistades, confrontación con los demás grupos, porque esa no es una posición de partido. Si es cierto que somos la mayoría, pero representa a todo el Senado”.

Andrea Chávez se descarta, dice que rechazará “los reflectores”

Ante cuestionamientos de reporteros, la senadora por Chihuahua Andrea Chávez dijo inicialmente que aún estaban conversando al interior de su grupo parlamentario para definir si buscaba presidir el Senado, pero finalmente este martes rechazó que busque el nombramiento.

La vocera de Morena en el Senado, quien durante el primer año legislativo ha promovido de manera constante en el territorio chihuahuense su imagen, declaró en un video que su atención está centrada en su estado natal, que también renueva la gubernatura en 2027 y en cuyo proceso la legisladora ha manifestado su intención de participar.