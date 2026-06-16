Trevilla deslinda a Sedena del caso del General retirado Mérida, vinculado a proceso en EU

Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, afirmó que la institución no tiene injerencia en el proceso legal que enfrentan ex funcionarios señalados por presuntos nexos con el crimen organizado, al precisar que el asunto compete exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las autoridades de Estados Unidos.

“La Secretaría de Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto, es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República, todas las autoridades en Estados Unidos”, declaró Trevilla Trejo.

Respecto al caso del General Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad en Sinaloa, precisó que el militar pasó a situación de retiro en 2022 y que desde entonces no mantiene vínculo laboral alguno con la Sedena.

“La única relación que pudiera tener es en aspectos administrativos con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del ISFAM por temas relacionados con el pago de sus haberes y de servicio médico para él y para su familia, eso es lo único que hay”, explicó.

Trevilla Trejo rechazó además que la Sedena tenga responsabilidad directa en el nombramiento de Mérida Sánchez dentro del Gobierno del Estado de Sinaloa, y calificó los cuestionamientos al respecto como una “mala interpretación” del procedimiento institucional.

Explicó que los gobiernos estatales son autónomos y que, en todo caso, la dependencia que encabeza únicamente emite una opinión sobre el desempeño profesional de los militares cuando así se solicita.

“¿Cómo fue este General en funciones, en su ruta profesional, en su carrera?, y se da la opinión”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si la Sedena cuenta con reportes respecto a la situación legal de Mérida Sánchez en territorio estadounidense, Trevilla Trejo respondió de forma escueta y categórica: “No”.

Confirmó que la institución participó en el proceso de nombramiento del General en retiro Gerardo Mérida Sánchez como Secretario de Seguridad de Sinaloa durante la administración del entonces Gobernador Rubén Rocha Moya, actualmente implicado en un proceso judicial en Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina, Trevilla Trejo reiteró que la participación de la Sedena se limitó a emitir una opinión sobre el desempeño profesional de Mérida Sánchez cuando este se encontraba en activo.

Las declaraciones del titular de la Sedena surgieron en respuesta a los señalamientos de la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, quien responsabilizó a la institución del nombramiento de Mérida Sánchez al frente de la Secretaría de Seguridad estatal.

Trevilla Trejo minimizó dicha versión y la calificó como una mala interpretación, al tiempo que subrayó la autonomía de los gobiernos estatales para designar a sus funcionarios de seguridad.

“Normalmente ellos son los gobiernos de los estados, son autónomos, en un momento dado pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de Defensa Nacional”, explicó.

Respecto a la situación actual del General en retiro, Trevilla Trejo negó que Mérida Sánchez mantenga vínculo laboral alguno con las Fuerzas Armadas.

Señaló que el ex funcionario pasó a situación de retiro en 2022 y que a partir de esa fecha únicamente conserva nexos de carácter administrativo con la dependencia.

Asimismo, afirmó que la Sedena desconoce las circunstancias en que Mérida Sánchez se encuentra detenido en Estados Unidos, adonde fue llevado en el marco del caso que involucra a Rocha Moya.

Gerardo Mérida Sánchez compareció recientemente ante un tribunal federal en Nueva York vinculado al proceso judicial contra el ex Gobernador sinaloense.

Según trascendió, la Jueza a cargo del caso señaló que existirían abundantes pruebas en la causa.