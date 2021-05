Tribunal admite amparo de Tomás Zerón contra aprehensión, pero no contra extradición

El Juzgado Quinto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México admitió ayer viernes un amparo de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), contra la orden de aprehensión por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, operador del grupo criminal Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Sin embargo, el Tribunal federal desechó de entrada el reclamo de Zerón de Lucio para frenar el trámite para obtener una orden extradición a México desde Israel, países que no tienen suscrito un tratado de este tipo, y donde, además, el ex titular de la AIC ha solicitado asilo político.

Según el resolutivo, el Tribunal federal desechó la demanda de Zerón de Lucio contra este aspecto específico -incluida la solicitud de colaboración internacional para ejecutarle la orden de captura-, porque estimó que el trámite no ocasiona ninguna afectación al ex titular de la AIC.

El fallo del Tribunal federal indicó, además, que las instituciones mexicanas no le ocasionan ningún perjuicio por el hecho de tramitar su extradición, porque al final son las autoridades extranjeras las que determinan si es procedente la entrega de la persona buscada y no tienen la obligación de extraditarla.

“La solicitud formal de extradición no produce por sí misma afectación alguna a los quejosos en su interés jurídico, dado que se trata de la petición del Gobierno mexicano para la extradición del disconforme, que si bien forma parte del procedimiento de extradición, no vincula la determinación de entrega por parte del gobierno extranjero”, señala la resolución.

Sin embargo, el Tribunal federal acordó celebrar, el próximo 22 de junio, la audiencia constitucional, el último requisito para que pueda dictar la sentencia definitiva del amparo de Zerón de Lucio en dicha instancia.

El 27 de abril se conoció que un juez federal libró una nueva orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio del presunto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, uno de los supuestos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) también obtuvo la orden de captura -otorgada el pasado 23 de abril, por parte de Alberto Torres Villanueva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente-, por los delitos de desaparición forzada de personas y coalición de servidores públicos.

“Esta orden de aprehensión será enviada de inmediato a las autoridades de Israel, para fortalecer el procedimiento de extradición del sujeto señalado”, señaló este martes 27 de abril, la FGR,-cuyo titular es Alejandro Gertz Manero- en tres publicaciones hechas en su cuenta de la red social Twitter.

La Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), responsabiliza a Zerón de Lucio por supuestamente torturar al presunto delincuente dentro de las instalaciones de la AIC, que dependía de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para que declarara lo que se le estaba obligando y justificar así la denominada “verdad histórica”.

Alias “El Cepillo” fue la persona que supuestamente envió a los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014, tras haberle pagado a José Luis Hernández Rivera, entonces director de dicho instituto de educación superior.

En un video que circula a través de las diversas redes sociales se observa a Zerón de Lucio, ahora prófugo de la justicia, parado junto a “El Cepillo”, durante un interrogatorio que habría ocurrido el 15 de enero del 2015, día en que Rodríguez Salgado fue detenido por elementos de la entonces Policía Federal (FP) en Morelos y cuya puesta a disposición ante el Ministerio Público se oficializó al día siguiente.

La grabación tiene una duración de 2 minutos con 52 segundos. Al inicio se observa a “El Cepillo” sentado, sin playera, con la cabeza tapada, mientras Zerón de Lucio le advertía: “Ya valió madres. La primera mamada que me digas, cambiamos el tono, ¿va? ¿sí o no? Ya hemos estado viendo las noticias. Tú dinos cómo quieres que vayamos avanzando. Tú no vas a ser la excepción, entonces, no te la pongas difícil”.

Además, el entonces titular de la AIC daba órdenes a otras personas presentes y policías, mientras el supuesto criminal mantenía la cabeza abajo y balbuceaba respuestas inaudibles. Asimismo, antes de ser entregado a la PGR, Rodríguez Salgado ya había sido torturado por elementos de la Policía Federal.

El 14 de enero del 2015, el verdadero día de su captura, uno de los agentes de la PF cortó cartucho y le puso a “El Cepillo” una pistola en la cabeza. Lo amenazó para que dijera lo que sabía de los normalistas, “porque si no lo iban a llevar con los militares”, según detalla una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Sin embargo, según la puesta a disposición, “El Cepillo” fue detenido a las 23:50 horas del 15 de enero de 2015, y cuatro horas y media después fue presentado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Dos informes médicos registran 31 lesiones y 3 áreas de lesiones en todo su cuerpo.

Mientras que el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), indica que “El Cepillo” tenía 9 hematomas y dos áreas de golpes, incluyendo uno de 30 por 25 centímetros (cm) en el pecho, en zona auricular externa de 6×5 cm. en ambos lados y excoriación en zona lumbar de 18×22 cm., entre otras lesiones.

La FGR indicó que el 27 de enero de 2015, durante una conferencia de prensa, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y Zerón de Lucio, hicieron referencia a la detención de Rodríguez Salgado, “lo que confirma los actos de tortura de referencia”.

En la actualidad, Zerón de Lucio cuenta con una orden de aprehensión y ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.

TRABAJA SRE JUNTO A LA FGR PARA EXTRADITAR A ZERÓN DE LUCIO DESDE ISRAEL

El pasado 14 de enero, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que Zerón de Lucio, buscaba asilo en Israel para evitar la extradición, una “estrategia jurídica”, con el argumento de que hay persecución en su contra. Sin embargo, el canciller aseguró que el Gobierno de México saldrá adelante con la investigación del caso.

“Él está tratando de obtener asilo en Israel, es la estrategia jurídica, argumentando que hay persecución en su contra y eso hace que procedimientos sean largos. Mi pronóstico es que México va a salir adelante en esta causa”, dijo el funcionario federal, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

Ebrard Casaubón explicó, además, que la SRE ya trabajaba con la FGR en la integración de la documentación del caso, ya que no existe un tratado de extradición con Israel, pero no obstante, se debía actuar como si lo hubiera.

“No hay tratado de extradición con Israel. Particularmente en este caso hay una imputación fundada y motivada que se hizo del conocimiento a Israel respecto a tortura, estamos obligados a actuar como si hubiera tratado de extradición. Relaciones exteriores hizo gestiones diplomáticas ahora damos seguimiento para apoyar a la FGR”, agregó el canciller.

TOMÁS ZERÓN SE ROBÓ MÁS DE MIL MILLONES DE PESOS DE LA PGR: GERTZ MANERO

A finales de septiembre del 2020, Alejandro Gertz Manero, actual titular de la FGR, denunció que el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, supuestamente se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la ahora extinta Procuraduría General de la República.

Durante su participación en la presentación del informe del caso Ayotzinapa, Gertz Manero aseguró que el peculado de los más de mil millones de pesos se hizo con la complicidad de varias personas y la anuencia de los superiores de Zerón de Lucio, a quien consideró el artífice de “toda esa mentira y falsedades” de la llamada “verdad histórica”.

“Los delitos cometidos por ese individuo que ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión que hemos logrado, no lo hizo gratuitamente. Él tuvo un pago, el cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República”, afirmó Gertz Manero.

“Todo lo anterior no fue un hecho aislado y sí fue una conducta y una política de Gobierno, de una administración profundamente infiltrada por la delincuencia y por la corrupción”, aseveró el titular de la FGR durante la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con padres y madres de los jóvenes desaparecidos, en Palacio Nacional.