Tribunal ampara a Carlos Treviño, ex director general de Pemex con Peña Nieto

MÉXICO._ El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal otorgaron, el 24 de noviembre de 2022, un amparo a Carlos Alberto Treviño Medina, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), sentencia que ordena realizar una audiencia para determinar cuál juez de control debe conocer la causa en su contra, por presuntamente recibir un soborno de 4 millones de pesos, de parte de la constructora brasileña Odebrecht, por aprobar la reforma energética.

Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Federal confirmaron la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, el cual concedió la protección de la justicia para el ex director general de la empresa paraestatal y ordenó la celebración de la audiencia.

El juez federal que amparó a Treviño Medina señaló que se vulneraron los derechos fundamentales de debido proceso y audiencia del quejoso. Lo anterior, porque la autoridad responsable se limitó a dar argumentos para sostener por qué no contaba con elementos para resolver las solicitudes planteadas, sin embargo, lo realizó incumpliendo con el trámite previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Al no tramitarse y resolverse las solicitudes en los términos previstos en la ley procesal, se afectaron los derechos fundamentales del quejoso y se vulneraron los principios del sistema penal acusatorio”, mencionó el juzgador federal. Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal coincidió que el juez de control debió citar a las partes a una audiencia y resolver en ella las incidencias planteadas, sin que pudiera prescindir de su celebración.

Por su parte, el Ministerio Público Federal afirmó que el juez de Distrito no motivó ni fundó la resolución impugnada, ya que, en su consideración, los argumentos expuestos carecían de sustento legal y estaban alejados de la realidad fáctica.

El 5 de noviembre de 2021, Daniel Ramírez Peña, juez de Control del Centro de Justicia Penal, con sede en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, giró una orden de aprehensión contra Carlos Alberto Treviño Medina, ex director general de la empresa paraestatal.

Ello debido a que el ex funcionario federal no se presentó a una audiencia de formulación de imputación, el pasado 7 de septiembre, tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR), de asociación delictuosa, cohecho, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso de la planta de Etileno XXI.

Según fuentes judiciales -citadas por el diario Reforma, el 5 de noviembre de 2021-, luego de que el 7 de septiembre del mismo año, Treviño Medina no se presentó a la audiencia de imputación, el juez Ramírez Peña lo declaró como “sustraído de la acción de la justicia”, con base en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Tiempo después, como lo indica el mismo lineamiento procesal, ordenó la captura del regiomontano, con el propósito de conducirlo al proceso. Si bien no precisa los ilícitos, esta aprehensión es consecuencia de no haberse presentado a una audiencia en la que hubiese sido imputado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, ninguno de ellos con prisión preventiva de oficio”, indicó el citado rotativo.

El mismo diario indicó que el día de la diligencia, el imputado envió al juez federal un escrito a través de su defensa, para justificar su inasistencia, argumentando que no había las condiciones de legalidad y seguridad jurídica que garantizaran un juicio justo, además de que competía a un juzgador de la Ciudad de México conocer el caso.

Dicha acusación contra el ex funcionario federal, causa penal 294/2021, se deriva de la denuncia ante el Ministerio Público de la Federación (MPF) que hizo el también ex director general de la empresa paraestatal, Emilio Ricardo Lozoya Austin, el 11 de agosto del 2020, según la cual Treviño Medina recibió un soborno de 4 millones de pesos de parte de la constructora brasileña Odebrecht.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- es la parte ofendida en los ilícitos que se le imputan al ahora ex funcionario federal durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

A pesar de que los delitos que se le imputan al ex director general de Pemex no son de los considerados graves, los fiscales de la FGR podrían solicitar al juez federal que aplique alguna medida cautelar contra Treviño Medina, entre ellas, una prisión preventiva justificada, alegando un supuesto riesgo de fuga.

Además, el político regiomontano pidió a Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, conocer el asunto, porque allí se encuentra la causa penal del ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, quien al igual que él, fue denunciado por Emilio Ricardo Lozoya Austin.

“En una reunión en febrero 2013, en mi casa en Lomas de Bezares, Luis (Alberto de Meneses) Weyll (entonces director de Odebrecht en México) me comentó que Braskem (filial en México de la constructora brasileña) al parecer había entregado sobornos en los años 2010 y 2012 durante la Administración de Felipe Calderón [Hinojosa], para la suscripción y aprobación del contrato Etileno XXI”, denunció Lozoya Austin.

“[De Meneses Weyll] mencionó que quien al parecer habían ayudado a operar dicho contrato en administración panista fueron Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya y otros ejecutivos de Pemex, de la Secretaría de Hacienda, así como Ernesto Cordero [Arroyo] y José Antonio Meade [Kuribreña] en su calidad de titular de la [Secretaría de Energía] SENER”, abundó el ex funcionario federal.

“Recuerdo escuchar que le entregó dinero tanto a Carlos Treviño Medina como a Ernesto Cordero, a través de uno de sus operadores al cual apodaban ‘El Conejo’, sin tener conocimiento de a quién se referían”, agregó el ex director general de Pemex, en su denuncia de hechos ante el MPF.

“También, (Luis Alberto de Meneses Weyll) mencionó que el presidente Calderón [Hinojosa] tenía conocimiento de [la entrega de sobornos]”, manifestó el ex director general de Pemex, quien también recordó que el ex directivo brasileño le platicó que sus socios mexicanos eran muy conservadores.

Además, Lozoya Austin mencionó a Treviño Medina, porque también supuestamente estuvo a cargo de operar los contratos y sobornos a la empresa Braskem, filial de Odebrecht en México, durante el Gobierno de Calderón Hinojosa, para que Pemex le vendiera a la constructora brasileña el Etano, con un descuento de más del 25 por ciento sobre el precio del mercado.

“Muchos panistas dentro del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa recibieron fuertes sumas de dinero y con ello Braskem se posicionó tanto que incluso recuerdo que hicieron una parte de una sesión de su consejo de administración en Los Pinos con la presencia de Felipe Calderón Hinojosa”, señaló Lozoya sobre el caso Etileno XXI.

La Auditoría Superior de la Federación [ASF] denunció que fallas en la adquisición y supervisión de las obras adjudicadas por Pemex a la constructora brasileña, dejaron pérdidas que ascendían a más de tres mil millones de pesos al terminar la Administración de Peña Nieto.

Además de la interpuesta por Lozoya Austin, existe una segunda denuncia en su contra derivada de las declaraciones de Norberto Gallardo Vargas, ex jefe de escoltas del ex funcionario federal, quien dijo que él llevó personalmente 4 millones de pesos en un portafolio a Treviño Medida, hasta Tecamachalco, Estado de México, cuando este era diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para aprobar la llamada reforma energética.

Sin embargo, luego de darse a conocer la denuncia de Lozoya Austin, el 11 agosto del 2020, Treviño Medina afirmó en su cuenta de la red social Twitter, que ni siquiera conoció a su antecesor en la empresa paraestatal y que él no participó en el proceso legislativo de las reformas estructurales.

“Niego rotundamente las acusaciones hechas hacia mi persona en el documento que circula en las redes, al ser totalmente falsas. Serví durante 3 sexenios a mi país de manera honorable y honesta todo el tiempo. Mi reputación y forma de vida así lo demuestran”, dijo Treviño Medina en un tuit.

“Nunca tuve que ver con las reformas estructurales. Es una pena cómo Lozoya pretende usar el criterio de oportunidad; sin embargo, el acusado es él y los señalamientos se acompañan con pruebas, como en su momento lo hicimos denunciando ilícitos en Pemex”, señaló el ex funcionario federal en otra publicación.

El pasado 24 de agosto, en entrevista con el diario Reforma, el ex funcionario federal -quien señaló ni siquiera tener un abogado- dijo que es probable que solicite el aplazamiento de la audiencia de imputación, ya que no conoce la carpeta de investigación y nunca fue citado a declarar por la FGR.

“No tengo ninguna asociación delictuosa de ningún tipo, nunca he lavado dinero ni sé cómo hacerlo, y aparte toda mi vida de servidor público, mis 18 años, los hice de manera honesta, orgullosa, sirviendo a mi patria, y creo que es una injusticia que alguien que es un delincuente confeso me esté acusando de algo que ni siquiera sé exactamente qué es, pero que me está acusando, y seguramente me quiere involucrar en sus estupideces”, respondió Treviño Medina.

“La verdad yo a este señor (Lozoya Austin) ni lo conozco, caray. Al señor (Gallardo Vargas) que dice que me llevó (dinero) tampoco, o sea, no conozco a nadie de esas personas que están mencionadas allí, ¡por Dios!”, insistió el ex director general de Pemex al citado rotativo.

El 6 de septiembre de 2021, el político regiomontano denunció ante la FGR a Lozoya Austin por falsedad en declaración y también a los funcionarios de dicha institución de procuración de justicia que, afirma, protegieron y no corroboraron los dichos del ahora preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

CARLOS TREVIÑO ESTÁ EN TEXAS, AFIRMA SU ABOGADO

Oscar Augusto Zamudio Campos, abogado defensor de Treviño Medina, informó, el 5 de noviembre de 2021, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que desconocía la orden aprehensión contra su cliente y aseguró que la FGR les cerró el acceso a la investigación.

“Yo estoy escuchando mucho en medios de comunicación que así es [la orden de aprehensión]. A mí no me consta, (la orden de aprehensión) no es porque haya cometido un delito, sino porque no cumplió el capricho de un juez de no haber acudido a una audiencia [del 7 de septiembre de 2021]”, detalló el litigante.

Por otra parte, Zamudio Campos reveló que Treviño Medina no se encontraba en México, aunque aseguró que no se estaba escondiendo de las autoridades mexicanas, porque las estaba esperando. Según el abogado del ex funcionario federal se encontraba en Texas y aseguró que en Estados Unidos tenían conocimiento de su ubicación, así como las autoridades nacionales.

“Nosotros creemos que la Fiscalía, en un acto de congruencia, tendría que pedir la cancelación de la orden de aprehensión que exista en contra de mi cliente”, dijo el abogado defensor del ex director general de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.

¿QUIÉN ES CARLOS ALBERTO TREVIÑO MEDINA?

Nació el 13 de enero de 1970. Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde cursó la carrera de Ingeniero en Industrias Alimentarias y obtuvo maestrías en Administración de Empresas y en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Alimentos.

El 27 de noviembre del 2017, el entonces Enrique Peña Nieto, nombró a Carlos Alberto Treviño Medina como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en sustitución de José Antonio González Anaya, quien fungió como titular de dicha empresa paraestatal desde febrero del 2016 y que fue designado por el titular del Poder Ejecutivo Federal como secretario de Hacienda y Crédito Público.

En su discurso de aceptación, Treviño Medina agradeció la confianza del presidente Peña Nieto por asignarlo en dicho cargo público. “La oportunidad de dirigir a la empresa más importante de México, es el más alto honor que he tenido en mi carrera”, aseveró entonces.

Antes de ser titular de Pemex, Treviño Medina se desempeñó como director corporativo de Administración y Servicios de la petrolera estatal, donde también fungió como director corporativo de Finanzas. Entre otros cargos, fue oficial mayor en las secretarías de Economía y de Energía. Asimismo, se desempeñó como subsecretario de Egresos de la SHCP, director general de Financiera Rural y director de Finanzas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Fue asesor de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental a cargo de proyectos y procesos estratégicos para la misma oficina, tales como el Sistema de Metas Presidencial, Análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación, Mejora del Ambiente de Negocios en México (Doing Business) con la participación del Banco Mundial, entre otros.

Asimismo, Treviño Medina estuvo a cargo en Presidencia de la República del proceso de Planeación Estratégica, como el Plan Nacional de Desarrollo, publicado en mayo del 2001. En el sector privado trabajó en el área de consultoría estratégica en e-Strategia Consulting Group, donde fue uno de los ejecutivos. En sus inicios profesionales, también se enfocó en la academia y la investigación en el Centro de Estudios Estratégicos del ITESM.