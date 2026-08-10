Tribunal condena hasta 18 años de prisión a 19 integrantes del CJNG

Un tribunal de enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco condenó con hasta 18 años de prisión a 19 integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes fueron detenidos con un arsenal en esa entidad, según se informó el 10 de agosto de 2026.

El juez de control que actuó en calidad de tribunal de enjuiciamiento halló a los sentenciados culpables de los delitos de asociación delictuosa, acopio de armas de fuego, y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

La Fiscalía General de la República (FGR) precisó que las penas de 18 años, un mes y 22 días de prisión correspondieron a José Emanuel Fletes Pérez, Alberto Antonio Ramírez García, Luis Eduardo Rodríguez Arana, Arturo Rafael Flores Zaragoza, Marco Antonio Sandoval Pineda, Juan Carlos López Gutiérrez, Eddy Badillo Rangel, Alberto Rivera Alba, José Roberto Orozco Martínez, José Casimiro López Rosas, Luis Ángel Velázquez Rodríguez y Lamberto Zarco Ramírez.

En la misma audiencia de individualización de sanciones, el tribunal dictó condenas de 16 años y seis meses de cárcel contra Edgar Rafael Flores Cisneros, Francisco Salvador Madrigal Lomelí, Julián Santiago Segura Martínez, Martín de Jesús Carrillo Abarca, Roberto Flores Suárez, Jesús Adrián Gutiérrez Pérez y Blas Bernache Pacheco.

“Los sentenciados purgarán su condena en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco”, indicó la FGR.

Según la dependencia, las detenciones ocurrieron en noviembre de 2022, tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en calles de la colonia Mismaloya, en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco, a las orillas del Lago de Chapala.

A los integrantes del CJNG les aseguraron 28 armas de fuego largas de diversos calibres, 2 mil 470 cartuchos, 18 chalecos balísticos, 12 placas balísticas, un accesorio para arma de fuego, tres camionetas —una de ellas con blindaje artesanal—, dos motocicletas y un vehículo.

La región de la ribera del Lago de Chapala ha figurado entre las zonas de disputa territorial en Jalisco, entidad donde el CJNG mantiene presencia operativa y que concentra buena parte de los aseguramientos de armamento de uso exclusivo del Ejército reportados por autoridades federales.