Tribunal confirma 29 años de prisión a militar que robó granadas para el crimen

Un Tribunal federal resolvió en forma definitiva que el Sargento Primero de Materiales de Guerra Gabriel Cagal Chiguil deberá cumplir una condena de 29 años con seis meses de prisión por robar 10 granadas calibre 40 milímetros al Ejército Mexicano y pretender venderlas a la delincuencia organizada en Guadalajara, Jalisco.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negó el amparo promovido por el ex militar, hallado culpable de robo de valores o efectos pertenecientes al Ejército; acopio de armas, en su especie de material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; e infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejército, en la modalidad de dar parte contrario a lo que sepa.

Cagal Chiguil y el Cabo de Materiales de Guerra Alfredo Ceceña Domínguez, ambos adscritos al 60 Batallón de Infantería, con sede en Esperanza, Sonora, fueron acusados de simular el uso de las granadas durante prácticas de tiro para sustraerlas.

El material provino del Centro de Adiestramiento de la II Región Militar, en Santa Catarina, Baja California.

El fallo señala que el Sargento Primero intervino directamente en la recepción, control, manejo y disposición de las granadas calibre 40 milímetros, y que firmó el acta de destrucción de granadas fallidas del 28 de septiembre de 2018.

Entre las registradas como destruidas figuraban las identificadas con los números de microimpacto 9728 y 9754, localizadas posteriormente en el paquete asegurado.

El Ejército desconocía el robo hasta el 31 de octubre de 2018, cuando Carlos Díaz Féliz, gerente de Autotransporte de Carga Tres Guerras S.A. de C.V., empresa de paquetería ubicada en Ciudad Obregón, Sonora, llamó al Batallón para solicitar la presencia de personal castrense.

El gerente pidió inspeccionar una caja que dos hombres habían dejado alrededor de las 18:45 horas, luego de que le resultaran sospechosos el peso del bulto y su destino.

Al llegar al establecimiento, los militares encontraron las 10 granadas envueltas en hule cristal y las aseguraron ese mismo día.

Los registros del envío señalan que el remitente era Juan García Miranda Raygoza y la destinataria, Mónica Gámez Lizárraga, con domicilio en Guadalajara.

Según la investigación, el armamento estaba destinado a ser utilizado por la delincuencia organizada que opera en esa plaza.

El hallazgo detonó una indagatoria interna que reveló que Cagal Chiguil y Ceceña Domínguez emitían informes falsos respecto a las granadas utilizadas en las prácticas de tiro.

La denuncia formal se presentó el día 5 de noviembre de 2018 por el Teniente Coronel de Infantería Ricardo Martínez Miguel, el Mayor de Infantería Iván Silva Alcántara y el Sargento Segundo de Infantería José Atila Díaz Gómez.

El 14 de noviembre, ambos elementos de tropa fueron vinculados a proceso por el Juez Militar de Control de la Segunda Región Militar, con sede en Mexicali, Baja California.

La condena deberá cumplirse en la Prisión de la Tercera Región Militar, en Mazatlán, Sinaloa, o en el lugar que designe el Juez Militar de Ejecución.