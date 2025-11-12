Tribunal de EU suspende orden de Trump que obligaba a Delta y Aeroméxico a disolver alianza

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió temporalmente una orden del gobierno encabezado por el Presidente Donald Trump que obligaba a las aerolíneas Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver su alianza transfronteriza, según reportó este miércoles la agencia estadounidense Bloomberg.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito en Atlanta acordó, el mismo día, suspender la orden mientras se resolvía la solicitud de revisión de la directiva presentada por las citadas aerolíneas.

El 24 de octubre pasado, Aeroméxico solicitó a la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito que suspendiera la orden.

El 10 de octubre, Delta Air Lines y Aeroméxico impugnaron una decisión del Gobierno de Donald Trump, que les ordenaba disolver antes del 1 de enero de 2026 una empresa conjunta, la cual les permitía coordinar decisiones sobre programación, precios y capacidad para los vuelos entre Estados Unidos y México.

Ambas compañías presentaron un recurso legal contra la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos, ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito.