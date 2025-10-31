Tribunal Electoral revoca multas del INE por más de $6.3 millones a candidatos a elección judicial por aparecer en acordeones

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las multas de más de 6.3 millones de pesos que fueron impuestas por el Instituto Electoral Nacional (INE) a juzgadores que aparecieron en acordeones, pues indicaron que no existen pruebas que se hayan utilizado para la elección judicial.

En sesión ordinaria, el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón agregó que estos temas derivan de recursos de apelación mediante las cuales el INE determinó sancionar a candidatos por la recepción de aportaciones prohibidas derivadas de propaganda no reportada.

“En el caso de los acordeones físicos, la autoridad fiscalizadora documentó 336 ejemplares impresos con coincidencias gráficas en su diseño, así como registros fotográficos y testimoniales que evidencian su circulación durante el periodo de campaña”, comentó.

Dijo que, con los acordeones digitales, se acreditó la existencia de seis páginas web que bajo distintas nominaciones invitaron a la ciudadanía a votar por determinados perfiles mediante guías visuales que reproducían el formato de la boleta original.

“Estos materiales, impresos y digitales compartieron una misma estructura: presentaban los nombres, colores y números de las candidaturas y sugerían combinaciones específicas de voto. Su difusión, sugerían combinaciones específicas de voto (...) tuvo la finalidad de posicionar a ciertas candidaturas ante el electorado generando un beneficio objetivo”, indicó.

Acordeones influyeron en la elección judicial

La Magistrada Janine Otálora, en su última intervención en el Tribunal, recordó que, en diferentes etapas del proceso electoral, aparecieron en el escenario los llamados acordeones o guías de votación que, desde su perspectiva, lejos de constituir materiales orientadores para el adecuado ejercicio del voto constituyeron mecanismos para influir en la voluntad de la ciudadanía con la intención de afectar la libertad de sufragio.

“Mi posición en este aspecto ya ha sido muy clara en los casos que hemos resuelto anteriormente. Los recursos de apelación que analizamos hoy derivan de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización que son mecanismos de investigación que se rigen por el principio inquisitivo e imponen a la autoridad fiscalizadora, la carga de probar la existencia de una conducta antijurídica y no al sujeto denunciado de mostrar el correcto ejercicio de los recursos o la licitud de sus conductas”, comentó.

Aclaró que en la Constitución y la Ley encomendaron al INE ser el órgano garante de la función estatal para organizar elecciones, por lo que comprende la vigilancia administrativa del orden jurídico electoral como la investigación de toda conducta.

“El tipo de función que desempeñan las personas titulares de los órganos de impartición de justicia, las bases constitucionales que delinearon una campaña que dificultaba la promoción de las candidaturas y que la ciudadanía las conociera, entre otros aspectos”, declaró.

Dijo que podría añadirse la posibilidad de que se presentaran acciones y estrategias para evadir el incumplimiento de las normas creadas y adaptadas a la regulación existentes.



Debe frenarse uso de acordeones

El uso de acordeones pudo haber afectado la imparcialidad del voto y conllevar la manipulación de la pasada elección, señalaron las y los representantes de las Misiones Internacionales de Observación de la elección judicial, quienes advirtieron que su uso debe frenarse en próximos procesos.

Aunque destacaron el trabajo realizado por personal del INE y que fue un ejercicio inédito, señalaron que hay varios aspectos a corregir, como informar mejor a la ciudadanía y aumentar el porcentaje de participación e interés, así como establecer en la legislación la prohibición de los acordeones.

“Yo creo que sí se abusó de esa facultad que se le dio a la gente de realizar los acordeones. Y ahí es donde pudo haber un abuso y un dolo de parte de grupos de interés, grupos de poder o de organizaciones políticas que realizaron esta distribución masiva, la inclusión masiva de los acordeones y que seguramente tuvo un impacto en el resultado electoral”, señaló Máximo Zaldívar, director regional para América Latina y el Caribe en la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales.