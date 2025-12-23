Tribunal federal rechaza imponer garantía de $100 millones a Rocha Cantú; lo ven en París

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Nuevo León rechazó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para imponer una garantía de 100 millones de pesos a Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización Miss Universo. Esta resolución judicial ocurrió el mismo día en que se difundieron imágenes del empresario en el Hotel Ritz de París, Francia, pese a que enfrenta una investigación federal por delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos.

Los magistrados del tribunal declararon infundada la queja de la FGR, institución que impugnó la garantía original de 8 mil pesos fijada previamente por un juzgador. La fiscalía argumentó que dicho monto resultaba “irrisorio” frente a los recursos económicos que posee el imputado en su calidad de directivo internacional. Sin embargo, el órgano colegiado determinó por unanimidad que la capacidad económica de Rocha Cantú no podía acreditarse jurídicamente mediante publicaciones de redes sociales o páginas de internet, al considerar que estas fuentes no constituyen hechos notorios ni brindan certeza financiera.

Mario Jorge Melo Cardoso, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, concedió una suspensión provisional al empresario, pero aclaró que esta medida no impide su captura. Según el fallo judicial, el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva de oficio, por lo que la suspensión otorgada no bloquea la ejecución de la orden de aprehensión vigente. Asimismo, el tribunal rechazó imponer medidas cautelares adicionales solicitadas por la FGR, como la prohibición de salir del país o la entrega del pasaporte, bajo el argumento de que estas restricciones corresponden a un proceso penal y no al juicio de amparo.

De forma paralela a la decisión judicial, el periodista Sergio Sarmiento difundió una fotografía donde se observa a Rocha Cantú en el Bar Vendôme del Hotel Ritz París. La reaparición pública del empresario en Europa sucedió después de que perdiera su estatus de testigo colaborador. La FGR retiró la inmunidad penal el 19 de noviembre de 2025, debido a que el imputado incumplió con su obligación de comparecer en las diligencias programadas para los días 8 y 12 de diciembre del mismo año.

La investigación federal vincula al dueño de Miss Universo con una red criminal dedicada al tráfico de armas, drogas y contrabando de combustible desde Guatemala. En declaraciones previas ante la autoridad ministerial, Rocha Cantú admitió haber financiado operaciones de compra de combustible ilegal con una inversión de 4.2 millones de pesos, aunque negó participación en el tráfico de armamento o vínculos con figuras políticas. Según la indagatoria, esta red operaba en conjunto con Jacobo Reyes León, alias “El Yaicob”.

Por su parte, Octavio Alarcón Terrón, juez federal del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, se declaró incompetente para continuar con el proceso contra el grupo delictivo presuntamente liderado por Rocha Cantú. El juzgador determinó turnar la causa penal a sus homólogos en el Estado de México y Morelos, específicamente a los juzgados ubicados en Almoloya de Juárez.