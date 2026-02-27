Tribunal niega amparo a ‘El Mayito Gordo’ para ajustar su condena en México

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negó en definitiva el amparo promovido por Ismael Zambada Imperial, alias “El Mayito Gordo”, con el que pretendía que su condena de ocho años de prisión fuera actualizada y se le descontara el tiempo que estuvo privado de la libertad en México y en Estados Unidos.

Por unanimidad de votos y a propuesta del Magistrado Óscar Espinosa Durán, el colegiado determinó que fue correcto que un tribunal no hubiera admitido en 2020 la apelación presentada por Zambada Imperial, debido a que dicho recurso no está contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“El quejoso, que fue sentenciado y que en este momento ya no se encuentra en el País, que está en Estados Unidos... eso llevó al juez de proceso a suspender el procedimiento de ejecución; interpone un recurso de apelación y desechan este medio de impugnación, porque no está previsto en la ley actual”, expuso Espinosa Durán durante la sesión del pleno.

“Es correcto, no es apelable ese auto del 4 de febrero de 2020, por cierto, que no había podido notificarse y que se ordenó que se notificara a través de las vías diplomáticas. Una vez que ya está notificado es que interpone ese medio de impugnación. Pero por eso es el sentido de confirmar y negaré el amparo”.

“El Mayito Gordo”, hijo del capo Ismael Zambada García, “El Mayo”, fue detenido el 12 de noviembre de 2014 en la localidad de El Salado, en Culiacán, Sinaloa, con una camioneta en la que portaba cinco rifles de asalto —en su mayoría AK-47—, cinco pistolas, 57 cargadores de armas largas, cinco de armas cortas y 2 mil 107 cartuchos.

Como resultado de ese aseguramiento, el 6 de marzo de 2019 el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de Jalisco lo sentenció en forma definitiva a ocho años de prisión por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército en su modalidad agravada.

Zambada Imperial llevaba entonces cinco años, un mes y cinco días privado de su libertad cuando, el 19 de diciembre de 2019, México lo extraditó a Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República tardó mes y medio en notificar la extradición al Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México, responsable del cómputo de la condena.

El aviso se realizó el 4 de febrero de 2020, fecha en que ese juzgado ordenó suspender la ejecución de la sentencia hasta que Zambada Imperial fuera reingresado a una prisión mexicana.

En junio de 2022, el hijo de “El Mayo” fue sentenciado en Estados Unidos a nueve años de prisión por dos cargos de narcotráfico; un mes más tarde quedó en libertad en ese país.

Fue precisamente ese escenario el que motivó el litigio en México: si se contabiliza el tiempo que estuvo recluido en ambos países, al sentenciado solo le restarían trwa meses y una semana para saldar su condena en territorio nacional.

Sin embargo, si se toma como referencia la fecha en que se suspendió el cómputo, el 4 de febrero de 2020, Zambada Imperial habría cumplido cinco años, dos meses y 23 días de prisión, por lo que aún le faltarían dos años, nueve meses y siete días en una cárcel mexicana.

En caso de que sea repatriado a México, conservará la posibilidad de litigar nuevamente contra la suspensión de su condena.