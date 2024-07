El Octavo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México le negó en definitiva un amparo a Rodrigo Omar Páez Quintero, “El R”, líder del denominado “Cártel de Caborca” y sobrino del capo sinaloense Rafael Caro Quintero, con el que pretendía que fuera anulada la orden de extradición a Estados Unidos, dictada el 28 de junio de 2023, por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ello para que “El R” fuera juzgado en la Corte Federal de Distrito en Arizona, por diversos cargos como narcotráfico y asociación delictuosa.

Por unanimidad, los tres magistrados del Octavo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México consideraron que la determinación de la Cancillería mexicana cumplía con las formalidades de la Ley de Extradición Internacional y el Tratado en la materia suscrito entre México y Estados Unidos.

Páez Quintero planteó, entre sus alegatos, que no debería ser entregado a las autoridades estadounidenses, porque Estados Unidos no presentó en su petición de extradición las autorizaciones judiciales para intervenir su teléfono, no obstante que en el expediente sí aparecían las transcripciones de las conversaciones interceptadas.

“El R” también argumentó que el agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), responsable de la investigación declaró en su contra, con información que le proporcionó un testigo cooperante, antes de que dicha persona rindiera su testimonio, por lo que puso en duda la verosimilitud de la imputación.

Sin embargo, el Tribunal desestimó estos argumentos porque el proceso de extradición sería un procedimiento de carácter administrativo, en el que los países requeridos estarían impedidos para valorar las pruebas que ofrecía la nación requirente.

“Las autoridades mexicanas deben limitarse a analizar que la petición de extradición cumpla con los requisitos previstos en el tratado aplicable, sin que sea exigible que las autoridades mexicanas analice la forma en que se obtuvieron las pruebas en otro Estado conforme a la legislación mexicana”, señaló la sentencia.

“Máxime que bajo ese contexto, las pruebas y documentos presentados por el gobierno estadounidense no se encuentran encaminados a probar la plena participación del reclamado en los hechos que se le imputan, sino en acreditar que será procesado por los cargos establecidos en la acusación formal”, abundó.

Páez Quintero también reclamó que la orden de extradición no incluía una carta compromiso del Gobierno de Estados Unidos, para no imponerle la cadena perpetua, una sanción prohibida en México.

Ante ello, el Tribunal consideró que dicho argumento era infundado, porque la Suprema Corte de la Justicia de la Nación había establecido que la prisión vitalicia no era una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ese motivo, no era necesario que el Estado requirente se comprometiera a no aplicarla o a imponer una sanción menor.

El sobrino de Caro Quintero fue detenido el 30 de abril del 2023, en Zapopan, Jalisco, en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

Tras su captura, las autoridades federales dijeron que el llamado Cártel de Caborca o “La Barredora 24/7”, fue fundado por Caro Quintero tras salir del penal de Puente Grande, Jalisco, el 9 de agosto del 2013, y que el capo sinaloense mantuvo su liderazgo hasta que fue reaprehendido.

El fundador del extinto Cártel de Guadalajara fue capturado el 15 de julio del 2022, cerca de la comunidad de San Simón, del municipio Choix, en el estado Sinaloa, y desde entonces se encuentra preso en el penal de El Altiplano, ubicado en el Estado de México.

A partir de entonces, quienes supuestamente quedaron al frente del grupo criminal fueron sus sobrinos: José Gil Caro Quintero, “El Pelo Chino”; Ramón Quintero Páez, “El Tiko”; Juan Pablo Quintero Martínez, “El Pablito”; y, Rodrigo Omar Páez Quintero, “El R”.