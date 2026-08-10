Tribunal ordena comisión para entregar archivos del Ejército sobre ‘Guerra Sucia’

El Poder Judicial de la Federación determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional, conocida anteriormente como Sedena, incumplió con su obligación de transparentar y entregar los expedientes militares sobre violaciones a derechos humanos ocurridas durante la llamada “Guerra Sucia”, cometidas entre 1965 y 1990. Ante ello, ordenó la creación de una comisión para garantizar la transferencia de la documentación.

La resolución fue dada a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), tras la sesión del pasado 6 de agosto en la que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 43/2025.

Por una mayoría de dos votos de las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín, se concedió la protección de la justicia a Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre desaparecida, del mismo nombre, desde 1978.



Determina crear comisión de transferencia de archivos

El amparo fue promovido originalmente en noviembre de 2023 por De los Ríos Merino, acompañada por Artículo 19 y el Centro Prodh.

La acción legal se derivó de los obstáculos, ocultamientos y alteraciones de expedientes documentados por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) en su informe de octubre de ese mismo año, titulado “Las formas del silencio”.

Aunque el MEH tuvo acceso inicial a archivos inéditos que aportaban líneas de búsqueda, posteriormente el Ejército bloqueó la consulta de los documentos y alteró cajas previamente identificadas.

De acuerdo con el Centro Prodh, el Tribunal Colegiado determinó que, ante la complejidad de lograr el cumplimiento de esta sentencia, la resolución definitiva debe ordenar la creación de una Comisión de Transferencia de Archivos de carácter imparcial.

Esta comisión estará integrada por miembros del Archivo General de la Nación (AGN) y se encargará de realizar la correcta catalogación, conservación, clasificación y transferencia de la documentación militar.