Tribunal ordena liberar a ex agente del CISEN señalado como segundo tirador en caso Colosio

Un Tribunal Colegiado determinó que no existen pruebas que vinculen a Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex trabajador del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, por lo que ordenó su libertad tras casi ocho meses de prisión preventiva.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, resolvió por unanimidad de sus tres magistrados que no había elementos para sostener que Sánchez Ortega actuó de manera concertada con Mario Aburto Martínez, autor material confeso del magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

También determinó que el delito por el que se le procesó, reclasificado de homicidio calificado a homicidio simple intencional, prescribió desde el 22 de noviembre de 2014.

Sánchez Ortega había sido recapturado el 8 de noviembre de 2025 en Tijuana, por instrucciones de la Fiscalía General de la República, que reactivó la teoría del segundo tirador y lo señaló como coautor del crimen.

Un Juez federal le dictó auto de formal prisión y lo envió al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde permaneció recluido hasta la resolución del tribunal, que ordenó su libertad a partir del 30 de junio pasado.

En su sentencia, el Tribunal concluyó que la Fiscalía no acreditó un plan conjunto entre Sánchez Ortega y Aburto Martínez ni una forma concertada de ataque.

Señaló que los datos valorados eran insuficientes para atribuir al procesado las calificativas de premeditación y alevosía, aunque precisó que ello no descartaba, por sí solo, una eventual intervención conjunta en el hecho.

Con esta resolución, el Tribunal revocó el auto de formal prisión dictado el 15 de noviembre de 2025 por el Juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, y decretó el sobreseimiento de la causa.

La única vía que le queda a la FGR para revertir el fallo es que los familiares de Colosio Murrieta, en calidad de víctimas, promuevan un amparo.

Sin embargo, los hijos del ex candidato presidencial se han manifestado en sentido contrario.

El Senador Luis Donaldo Colosio Riojas se ha pronunciado en el pasado por cerrar el caso e incluso ha pedido que se otorgue la libertad al propio Aburto Martínez, quien continúa preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, en el municipio de Ocampo, Guanajuato, donde cumple una condena de 45 años de prisión.

El caso de Sánchez Ortega había sido impulsado por el ex Fiscal General Alejandro Gertz Manero, quien al frente de la FGR revivió la hipótesis del segundo tirador.

Entre las pruebas que la Fiscalía presentó en su momento figuraba la declaración de Leticia Ortiz, ex compañera de trabajo de Aburto Martínez, quien aseguró que el ex agente del CISEN visitó al magnicida semanas antes del crimen, así como un peritaje sobre una chamarra con rastros de plomo.

La Fiscalía había intentado obtener la orden de aprehensión contra Sánchez Ortega en dos ocasiones previas, en 2023 y 2024, pero un Juez federal la negó por falta de elementos.

Fue hasta septiembre de 2025 cuando consiguió que otro juzgador la otorgara, lo que derivó en la segunda detención del ex agente por el caso Colosio, luego de que el mismo Sánchez Ortega fuera arrestado y liberado horas después del magnicidio, ocurrido en 1994.

Esta es la segunda ocasión en que la teoría del segundo tirador fracasa ante tribunales federales.

El primer señalado bajo esa hipótesis, Othón Cortés Vázquez, fue detenido en 1995 y absuelto en 1996, tras no hallarse pruebas de que hubiera disparado.