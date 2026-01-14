Tribunal ordena reponer proceso por narcotráfico a Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas

Un tribunal federal ordenó reponer el procedimiento por narcotráfico contra Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex Gobernador de Tamaulipas, por violaciones al debido proceso y las garantías de legalidad y exacta aplicación de la ley.

La Magistrada Angélica Lucio Rosales, del Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Nuevo León, dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado en abril de 2025 contra el ex Mandatario estatal priista.

La resolución judicial instruyó devolver el expediente al Tribunal Colegiado de Apelación de Matamoros, Tamaulipas, para que determine nuevamente si Yarrington Ruvalcaba debe continuar sujeto a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.

Según la sentencia, Lucio Rosales consideró fundados dos argumentos centrales para ordenar la reposición del procedimiento.

El primero señaló que el ex Gobernador fue procesado con base en confesiones y declaraciones ofrecidas en copias certificadas que forman parte de otras averiguaciones previas, es decir, no fueron recabadas en la investigación con la que fue acusado.

La Magistrada sostuvo que esta omisión contraviene una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece de manera categórica que los testimonios recabados en copia de una investigación distinta no pueden ser considerados para acreditar la existencia del delito.

“El contenido de esos testimonios o confesiones no podía ser considerado como prueba válida dentro de la causa penal en estudio, pues nunca fueron rendidos ante el juez que conoce del proceso”, sentenció.

Lucio Rosales argumentó que esas pruebas no se desahogaron ante la autoridad jurisdiccional competente y, por tanto, privaron al encausado de la posibilidad de controvertirlas y alegar respecto de ellas.

El segundo argumento para reponer el procedimiento señaló que Yarrington Ruvalcaba ofreció dos pruebas de descargo y el Tribunal de Matamoros no las tomó en cuenta para resolver la apelación.

Una de ellas es una carta del testigo protegido con nombre clave “Pitufo”, fechada el 16 de agosto de 2016, en la que manifiesta que fue presionado por autoridades estadounidenses, entre ellas un agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y un fiscal federal, para “declarar falsamente” contra Yarrington Ruvalcaba y su sucesor Eugenio Javier Hernández Flores.

La otra prueba es el documento en el que la Fiscalía General de la República dictó el no ejercicio de la acción penal en favor de uno de los supuestos cómplices de Yarrington Ruvalcaba, porque estimó que los dichos de los tres testigos protegidos interrogados resultaron insuficientes para acreditar el delito.

La Magistrada determinó que al no pronunciarse respecto a las documentales aportadas antes de la audiencia de vista, el Tribunal afectó el derecho de defensa adecuada del ex Mandatario estatal, pues la autoridad tenía el deber de valorar y pronunciarse sobre las pruebas aportadas por el procesado.

La resolución señaló que el tribunal pasó por alto los principios de exhaustividad, fundamentación y motivación.

El fallo de la magistrada no es definitivo porque la FGR aún puede impugnarlo con un recurso de revisión, mismo que resolverá un tribunal colegiado de circuito.

En caso de confirmarse esta sentencia, el caso volverá al tribunal de apelación de Tamaulipas, para que, con libertad de criterio, pero omitiendo los dichos de los testigos cuestionados y considerando las pruebas de descargo, resuelva si el ex Gobernador debe o no continuar bajo proceso.

En octubre de 2025, el Tribunal de Apelación en Tamaulipas confirmó el auto de formal prisión contra Yarrington Ruvalcaba, por su supuesta relación con el Cártel del Golfo.

Según la resolución, la FGR basó su imputación en las declaraciones de cinco testigos protegidos.

De acuerdo con el expediente, uno de los testigos afirmó que el Cártel del Golfo apoyó a Yarrington Ruvalcaba tanto en el transcurso de su campaña, como durante su mandato.

El 16 de abril de 2025, el secretario en funciones de juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, dictó auto de formal prisión contra Yarrington Ruvalcaba, por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.

El 9 de abril de 2025, el ex mandatario estatal fue deportado a México e internado en el Centro Federal de Readaptación Social, Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.