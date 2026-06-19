Tribunal ratifica absolución de Israel Vallarta por secuestro de seis personas

Un Tribunal federal confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria dictada en favor de Israel Vallarta Cisneros, presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, acusado del plagio de seis personas.

Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de Toluca respaldaron el fallo que el 1 de agosto de 2025 devolvió la libertad al imputado, tras casi 20 años de prisión.

El proyecto de sentencia, elaborado por el Magistrado ponente Josué Osvaldo Garduño Sánchez y aprobado por sus colegas Sara Olimpia Reyes García y Karla Guadalupe Pinedo Magaña, determinó que ninguno de los argumentos presentados contra la absolución resultó suficiente para revertirla.

El Tribunal declaró inoperantes los agravios que la Fiscalía General de la República y las víctimas esgrimieron contra la exoneración, así como los hechos que hizo valer la asesoría jurídica de la víctima Valeria Cheja Tinajero.

La FGR había acusado a Vallarta Cisneros de encabezar a Los Zodiaco y de haber plagiado a Cristina Ríos Valladares, su esposo Raúl Ramírez Chávez y el hijo de ambos, Cristian Hilario Ramírez Ríos, así como a Ezequiel Yadir Elizalde Flores, Valeria Cheja Tinajero y Shlomo Segal.

Respecto al caso de Ramírez Ríos, quien era menor de edad al momento del presunto plagio, los magistrados reconocieron que la Jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México, no desarrolló de manera diferenciada el estudio relativo a la acreditación del delito.

Sin embargo, concluyeron que las pruebas restantes en la causa penal fueron insuficientes para acreditar la responsabilidad penal plena del imputado.

El litigio no concluye con esta resolución, ya que las seis víctimas conservan la posibilidad de presentar un amparo directo, cuya resolución correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito de la capital del Estado de México.

Vallarta Cisneros fue detenido el 8 de diciembre de 2005, junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, en el rancho Las Chinitas, ubicado en el sur de la Ciudad de México.

Al día siguiente, la extinta Agencia Federal de Investigación, entonces encabezada por Genaro García Luna, organizó una puesta en escena de las capturas transmitida en vivo por las cadenas Televisa y TV Azteca, y narrada por el periodista Carlos Loret de Mola, entonces conductor del noticiario matutino de Televisa.

Fue precisamente ese montaje el origen de las múltiples impugnaciones procesales que marcaron las dos décadas del caso.

Cassez fue sentenciada a 60 años de prisión y purgó seis, hasta que el 23 de enero de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su libertad por violaciones al debido proceso derivadas del montaje de la AFI, sin emitir pronunciamiento alguno sobre su culpabilidad o inocencia.

Vallarta Cisneros, quien litigó su caso de forma separada, permaneció recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México.

El 12 de agosto de 2025, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, anunció que la institución apelaría la absolución, al calificar el secuestro como el delito más grave después del homicidio y subrayar la obligación moral, ética y jurídica de defender a las víctimas y su derecho a la reparación del daño.

La confirmación del fallo absolutorio por el tribunal colegiado representa un revés para esa apelación, aunque el proceso podría continuar en una nueva instancia si las víctimas ejercen el amparo directo que la ley les faculta.