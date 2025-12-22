$!Tribunal revoca amparo a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, que impedía su comparecencia y detención

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito revocó la medida cautelar que protegía de ser detenido y de comparecer al propietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, señalado por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas y huachicol.

Raúl Rocha se había amparado para no ser detenido ni obligado a asistir a declarar bajo el argumento de que está en riesgo su seguridad, así como para mantener el criterio de oportunidad que le habría otorgado la Fiscalía General de la República (FGR), cuando aún era titular de la dependencia Alejandro Gertz Manero.

Ante el amparo, la FGR interpuso un recurso de queja que fue declarado fundado.

De esta manera, el Segundo Tribunal Colegiado resolvió que los testigos están obligados a comparecer para aportar información en las carpetas de investigación en proceso, por lo que Rocha Cantú deberá comparecer ante la justicia para explicar su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de armas e hidrocarburos.

El 19 de diciembre, un juez federal suspendió temporalmente la cancelación del beneficio de “testigo colaborador” concedido por la FGR a Rocha Cantú. La noticia de esta suspensión provisional ocurrió un día después de que se diera a conocer que un juez de control federal en el estado de Querétaro contra el empresario a petición de la FGR, lo que lo convierte nuevamente en prófugo de la justicia, luego de que también decidió cancelar la oportunidad que le había ofrecido de tener un “criterio de oportunidad”, procedimiento con el cual se habría convertido en “testigo colaborador”.

Desde el pasado 15 de diciembre se le giró una nueva orden de aprehensión, luego de que Rocha Cantú se negara a otorgar información, faltara a dos comparecencias y falseara sus domicilios.

Según esa orden de captura, la FGR ya entabló comunicación con la administración del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser trasladado ahí cuando se efectúe la captura.