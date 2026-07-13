Tribunal vincula a proceso a marino por tortura en caso Ayotzinapa

Un tribunal federal vinculó a proceso a un integrante de la Marina Armada de México por su presunta participación en actos de tortura contra Agustín García Reyes, “El Chereje”, señalado como presunto integrante de la organización delictiva Guerreros Unidos y acusado por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, según un reporte del diario Reforma.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento penal en contra del Contramaestre Vidal Vázquez Mendoza, a quien se le imputan los delitos de desaparición forzada y tortura.

La resolución fue emitida por unanimidad de los magistrados integrantes del colegiado.

Con esta determinación, el Tribunal revocó la no vinculación a proceso que había dictado, el 28 de noviembre de 2025, el Juez de Control Edmundo Perusquia, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien en su momento consideró que la imputación carecía de datos de prueba suficientes.

El colegiado instruyó al juez federal citar a Vázquez Mendoza a una audiencia en la que las partes debatirán los argumentos correspondientes, tras lo cual se determinarán las medidas cautelares que le serán impuestas, así como el plazo para la investigación complementaria.

Los magistrados desestimaron los argumentos presentados por la defensa, la cual exigió un grado de precisión y corroboración de la imputación propia de una sentencia definitiva, y no de la etapa inicial de la investigación.

El Tribunal señaló que dichos cuestionamientos carecen de alcance para contrarrestar la fuerza indiciaria de las entrevistas rendidas por la víctima, el Protocolo de Estambul, los videos correspondientes y su transcripción estenográfica, así como los dictámenes, reportes operativos de la Marina Armada de México y documentos suscritos por el propio imputado.

Vázquez Mendoza es el segundo elemento de la Marina Armada de México llevado ante la justicia federal por la Fiscalía General de la República en el marco del Caso Ayotzinapa.

En 2020, el marino Ariel Agustín Castillo fue procesado por presuntamente haber torturado a Carlos Canto Salgado, también señalado como presunto integrante de Guerreros Unidos.