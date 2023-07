“Hay una cúpula de los que se sentían dueños de México, que quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando. Esos no dan la cara, esos aportan y son los que tienen ahí a Claudio como gerente, es como una especie de consejo del Supremo Poder Conservador. Estamos hablando de políticos corruptos de altos vuelos y desde luego traficantes de influencias”.

“Yo ayer (lunes) dije de que era muy lamentable que el PRI terminara de esta manera, que lo habían desfigurado, porque pues ya no tenía nada que ver con sus orígenes. Bueno pues el PAN y el PRI resulta que terminan como apéndices de un bloque conservador, cuyo gerente es Claudio X González [Guajardo], o sea, es lamentable”, manifestó el Presidente.

Este martes, Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, dijo que lo peor que había salido del PRI ahora milita en Morena y simpatizaba con López Obrador, a quien responsabilizó de integrarlos a su movimiento ofreciéndoles embajadas o ser parte de su Gabinete.

“Yo creo que se está dando cuenta de que los usan y que además la gente no ve bien eso, se están deslindando, pero es realmente un exceso que dirigente del PRI me eche la culpa a mí. Eso suele pasar, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones que si alguien lo regañan en su casa me echa la culpa a mí, en el sentido contrario”, dijo López Obrador.

“Lo que está sucediendo es que hay una descomposición en los opositores, no supieron cómo enfrentar la nueva realidad y pusieron en manos de Claudio toda la estrategia política. Yo creo que se están dando cuenta que los usan y que además la gente no ve bien eso y se están deslindando”.

Quienes hoy se van del PRI lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda, y se acabó dar espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia, sostuvo el lunes el presidente nacional del partido.

En un video difundido a través de Twitter, dirigido al Presidente López Obrador, el líder nacional priista expresó que lo mejor del PRI se quedó en dicho partido y lo peor se fue del lado del político tabasqueño.

Señaló además que el PRI no volvería a ser de los que solo buscaban el cargo, se sentían intocables y se resguardaban tras un escritorio o un teléfono celular, sin despeinarse.

“No mentir, no robar y no traicionar es letra muerta en su gobierno y su partido, porque usted hoy tiene en algunas embajadas y en su Gabinete a personas que antes llamó mentirosos, ladrones, corruptos y traidores, y no lo digo yo, usted y su partido lo han dicho todos los días”, indicó “Alito”.

Asimismo, Moreno Cárdenas reprochó al Presidente que recurrió a las maniobras más bajas y reprobables para debilitar al frente opositor.

“En el PRI y en el Frente Amplio por México estamos más unidos que nunca”, concluyó.