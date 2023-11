El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, considera que Argentina marcó un “autogol” al haber elegido como Mandatario a Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, pero descarta que en México vaya a gobernar alguien similar al ultraderechista.

Además, aunque dijo que respetaba la decisión de la mayoría de los argentinos, advirtió que la llegada de Milei, quien se impuso al oficialista Sergio Massa, candidato de la Unión por la Patria, no ayudará a los ciudadanos del país sudamericano.

“Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano, aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados, por ejemplo, el control de los medios de información, el control mediático, impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, en México, pero allá está peor, es muchísima la manipulación”, insistió López Obrador.

“Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo, la única doctrina de la derecha es la hipocresía”.

Sin embargo, cuestionado respecto el riesgo de que México fuera a tener un Presidente similar a Milei, López Obrador afirmó que los mexicanos estaban muy politizados y no dejarían que alguien como el Mandatario electo argentino llegue al poder.

“Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada qué temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías”, respondió durante su conferencia de prensa de este martes.

“Son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha, empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo, eso ya aquí se sabe.

Por su parte, José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente mexicano, también comentó al respecto en sus redes sociales.

“El presidente @lopezobrador_ no se anda con rodeos al hablar de los gobiernos de derecha. Para él, elegir a alguien como Milei en Argentina es un error tremendo, un ‘autogol’. Ve a estos gobiernos como los malos de la película: favoreciendo a los ricos, ignorando al pueblo y, en su opinión, básicamente saqueando al país para sus propios beneficios. En pocas palabras, para AMLO, la derecha es sinónimo de hipocresía y de políticas que solo ayudan a unos pocos privilegiados.”, escribió.

Un día antes, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, aseguró que el Gobierno de México estaba listo para trabajar con el nuevo Gobierno de Argentina, que encabezará Milei.

“Felicito a Argentina por una jornada electoral pacífica. México y Argentina comparten valores fundamentales como la democracia, que es el respeto a la voz del pueblo. México siempre estará del lado del pueblo argentino. La Secretaría de Relaciones Exteriores está lista para trabajar con el nuevo Gobierno argentino”, expresó la Canciller mexicana en redes sociales.



Milei se reúne con Alberto Fernández para transición

El Presidente electo de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, se reunió la mañana de este martes con el Mandatario saliente, Alberto Fernández, en la residencia presidencial de Olivos, ubicada en los suburbios de Buenos Aires, para dar inicio a la transición.

Un comunicado de la Presidencia de Argentina se limitó a informar que la reunión se hizo “con el objeto de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas de Gobierno”, sin otorgar mayores detalles respecto a los temas conversados entre el Presidente saliente y el electo.

Milei, quien asumirá el poder el 10 de diciembre próximo, obtuvo el 55.7 por ciento de los votos, frente al 44.3 por ciento del peronista Sergio Massa.