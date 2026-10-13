‘Trudy’ escalará a huracán frente al Pacífico mexicano

La depresión tropical Veintiuno-E evolucionó a la tormenta tropical Trudy frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, en aguas del Océano Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a las 15:00 horas el centro del sistema se localizó a 560 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora.

El pronóstico del SMN estableció que el meteoro alcanzará la categoría 1 de huracán en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada del 15 de octubre de 2026, para posteriormente intensificarse a categoría 2 por la tarde del mismo día y mes. La proyección técnica señaló que el fenómeno hidrometeorológico continuará su desarrollo hasta situarse en categoría 3 y categoría 4 durante el 16 de octubre de 2026, con una aproximación a tierra estimada para el 18 de octubre de 2026 en las inmediaciones de Manzanillo, Colima.

De concretarse la evolución prevista, “Trudy” representará el octavo huracán mayor —clasificado entre las categorías 3 y 5— de la temporada de ciclones tropicales 2026 en la cuenca del Océano Pacífico. Esta cifra duplicará la estimación inicial del SMN, organismo que proyectó entre cuatro y cinco huracanes mayores dentro de un total previsto de 18 a 21 sistemas con nombre antes del cierre oficial del periodo el 30 de noviembre de 2026. Hasta la fecha se han contabilizado 19 ciclones tropicales, de los cuales siete alcanzaron rango mayor y únicamente Boris y Polo impactaron directamente en tierra.

A la par, el huracán Simon se ubicó como categoría 1 a las 15:00 horas del 13 de octubre de 2026 a 190 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 350 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de 185 kilómetros por hora. Las autoridades meteorológicas previeron que “Simon” se fortalecerá a categoría 2 durante la madrugada del 14 de octubre de 2026 y modificará su trayectoria hacia Baja California Sur, con una aproximación a La Paz programada para el 18 de octubre de 2026 degradado a tormenta tropical.

Respecto a este sistema, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) expuso en su reporte técnico: “El pequeño y testarudo ‘Simon’ continúa desafiando las expectativas esta mañana”. La institución advirtió que los modelos de trayectoria e intensidad mantienen márgenes de incertidumbre, aunque anticipó que el ciclón “podría acercarse a Las Islas Marías el miércoles y a la costa del oeste de México a finales de esta semana con fuerza de huracán o cerca de ella”.

La circulación de la tormenta tropical Trudy reforzará el potencial de precipitaciones en el sur y sureste de México, mientras las dependencias de Protección Civil dan seguimiento a ambos sistemas ciclónicos en el litoral del Pacífico mexicano.