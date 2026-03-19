Trump deporta a casi 190 mil mexicanos en 14 meses de Gobierno

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, deportó a 189 mil 830 mexicanos entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026, según informó Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, durante la conferencia mañanera.

De las repatriaciones registradas en ese periodo, 154 mil 72 se realizaron por vía terrestre y más de 35 mil por vía aérea, según los datos presentados por Rodríguez.

Los registros mensuales de la Segob muestran un incremento sostenido a lo largo de 2025, con picos superiores a 16 mil casos hacia el último trimestre del año, seguido de una reducción en los primeros meses de 2026: 14 mil 730 en enero y 14 mil 191 en febrero.

Rodríguez precisó que el retorno de connacionales se atiende en 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, donde el Instituto Nacional de Migración recibe a los repatriados y les entrega una carta de repatriación que les permite acceder a los beneficios del programa gubernamental.

“El proceso de retorno inicia en los 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde compañeras y compañeros del Instituto Nacional de Migración reciben a nuestros paisanos y se les entrega una carta de repatriación, documento que les permite acceder a todos los beneficios de la estrategia”, declaró Rodríguez.

El programa “México te abraza”, diseñado para la reintegración de los retornados en sus comunidades de origen, acumuló más de 1 millón 188 mil servicios otorgados desde el inicio de las deportaciones masivas, según la titular de la Segob.

Entre los apoyos registrados figuran 382 mil raciones de alimentos, 142 mil 121 traslados a comunidades de origen y 114 mil 892 tarjetas Paisano.

Rodríguez también reportó 98 mil 698 afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, 95 mil 944 llamadas telefónicas de apoyo, 93 mil 232 trámites de Clave Única de Registro de Población y actas de nacimiento, 78 mil 076 personas alojadas y 57 mil 214 atenciones médicas brindadas a los connacionales repatriados.