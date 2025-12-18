Trump deportó a 145 mil mexicanos durante 2025, informa Segob

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el Presidente Donald Trump, deportó a 145 mil 537 ciudadanas y ciudadanos mexicanos entre el 20 de enero de 2025 y el 17 de diciembre de 2025.

La información fue presentada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien detalló los resultados de la estrategia nacional de repatriación denominada “México te abraza”.

Según el informe oficial, del total de repatriaciones registradas en el periodo referido, 116 mil 156 se realizaron por vía terrestre, mientras que 29 mil 381 ocurrieron por vía aérea.

Los puntos de recepción principales para los traslados aéreos fueron los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco; Tapachula, Chiapas, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en el Estado de México.

Rodríguez Velázquez precisó que octubre de 2025 representó el mes con mayor volumen de retornos terrestres, mientras que agosto del mismo año registró el mayor incremento en la modalidad aérea.

La estrategia “México te abraza” cuenta con la colaboración de 34 dependencias del Gobierno federal y busca asegurar la atención humanitaria, el respeto a los derechos humanos y el acceso a servicios de bienestar, salud y empleo para los connacionales.

De los repatriados, 99 mil 924 personas ingresaron a centros de atención especializados en siete entidades de la República, mientras que 45 mil 613 optaron por no acudir a dichos espacios, aunque recibieron alimentación, servicios de comunicación y apoyo para traslados en las franjas fronterizas.

“En total, con ‘México te abraza’ hemos brindado más de 846 mil servicios en los centros de atención, entre ellos más de 292 mil raciones de alimentos calientes, más de 24 mil atenciones médicas y más de 8 mil atenciones psicológicas”, declaró Rodríguez Velázquez.

Añadió que 90 mil personas fueron afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social por razones humanitarias y 85 mil 769 recibieron la Tarjeta Paisano del Bienestar, la cual incluye un apoyo económico de 2 mil pesos para sufragar gastos de transporte hacia sus lugares de origen.

Respecto a la documentación y servicios sociales, el Gobierno federal emitió 56 mil copias certificadas de actas de nacimiento y Clave Única de Registro de Población.

Asimismo, se integró a 30 mil 538 personas a diversos programas del Bienestar y se otorgaron 12 mil 927 asesorías técnicas relacionadas con temas agrarios, regularización de suelo y vivienda.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración coordinó 98 mil 18 traslados directos hacia las comunidades de origen de los ciudadanos retornados.

Rodríguez Velázquez subrayó que el 18 de diciembre de 2025 se mantiene activo un centro de mando en la Segob las 24 horas del día para la atención de incidentes, reportando saldo blanco desde el inicio de las operaciones en enero de 2025.

“Como dice la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no están solas ni solos. México siempre los espera con los brazos abiertos y con todos los servicios y programas para ayudarles a iniciar de nuevo”, manifestó.