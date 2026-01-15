Trump presiona por comandos de EU en México para combatir laboratorios de fentanilo

El Gobierno del Presidente Donald Trump presionó al Gobierno de México para que permitiera que comandos de Fuerzas Especiales del Pentágono o de la Agencia Central de Inteligencia participaran en operaciones contra laboratorios de fentanilo en territorio mexicano, según reveló el diario The New York Times.

Según el diario, que citó a funcionarios gubernamentales de Estados Unidos, la propuesta estuvo sobre la mesa desde el inicio del segundo Gobierno del Presidente Trump en 2025, pero fue reactivada tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela que llevó al arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero de 2026, para enfrentar cargos por narcotráfico en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

“Las autoridades estadounidenses desean que las fuerzas estadounidenses, ya sean tropas de operaciones especiales o agentes de la CIA, acompañen a los soldados mexicanos en las redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo”, aseguró la nota del NYT, citando a funcionarios estadounidenses anónimos.

Según el reporte, asesores estadounidenses trabajan ya dentro de centros de las Fuerzas Armadas de México, compartiendo información para ayudar en operaciones mexicanas contra el narcotráfico.

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso incrementar su rol, sin permitir la presencia directa de tropas estadounidenses en operaciones.

“Autoridades mexicanas presentaron contrapropuestas este mes, que incluyen un mayor intercambio de información y una mayor participación de Estados Unidos en los centros de mando. Asesores de Estados Unidos ya se encuentran en puestos de mando militares mexicanos, compartiendo información de inteligencia para ayudar a las fuerzas mexicanas en sus operaciones antidrogas”, señaló la nota.

Tras la captura de Maduro en Venezuela, el Presidente Trump insistió en diversas entrevistas y conferencias de prensa que “algo debe hacerse” en contra de los cárteles del narcotráfico y propuso nuevamente en una charla con la Presidenta Sheinbaum, el 13 de enero, enviar fuerzas de Estados Unidos a México.

Durante la llamada telefónica, la Presidenta Sheinbaum Pardo rechazó la propuesta de Trump de enviar tropas estadounidenses a México.