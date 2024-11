Trump reconoció esfuerzos migratorios de México, asegura Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que Donald Trump, Presidente electo de Estados Unidos, reconoció los esfuerzos de México en tema migratorio.

“Lo que le planteé al Presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció particularmente desde enero de 2024 frente a un incremento de la migración que hubo particularmente en los últimos meses del 2023”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

“Todo esto se lo planteé al Presidente Trump y le dije: ‘la caravana que puso en su publicación, esa caravana, en realidad no va a llegar a la frontera norte, porque tenemos una estrategia que se está atendiendo en nuestro País’. Evidentemente, reconoció este esfuerzo que se está haciendo y, además, después de ahí platicamos de otros temas”, comentó.

Contó que en su conversación con Trump le explicó que el fentanilo no era un problema grave en México, gracias, según ella, a las campañas de prevención y principalmente por la protección en las familias.

“Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos, me preguntó si en México teníamos problemas de consumo, le dije que realmente era muy poco, me preguntó por qué y le dije dos temas”, detalló Sheinbaum Pardo.

“Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos, pero además le platiqué que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y en medios de comunicación y le dije: la campaña se llama ‘El fentanilo mata’, se interesó muchísimo”, mencionó.

Dijo que Trump le pidió que le enviara toda la información respecto a las campañas que hizo el Gobierno de López Obrador, para evitar el consumo de fentanilo.

“Incluso, me comentó cómo el consumo de cigarrillos ha bajado muchísimo en los jóvenes por campañas, por programas que se han hecho. Me pidió que le enviáramos lo que se hizo en la administración pasada, cosa que el mismo día de ayer le envió el Canciller a su equipo y se interesó mucho en eso”, comentó Sheinbaum Pardo.

Destacó que en su conversación con Trump no se trató el tema de los aranceles, ya que, según ella, la prioridad era abordar los dos temas que le preocupan al Presidente electo de Estados Unidos, entre ellos el fentanilo y la migración.

“Ya habrá muchas nuevas conversaciones de manera directa, ya con los equipos de trabajo, en donde, si ustedes ven, él plantea justamente que el tema de la migración y la frontera sur de ellos, norte nuestra, y el tema del fentanilo son dos temas que le preocupan, y ese era el argumento para poner los aranceles”, expresó.

“Entonces, no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que, si no, se iban a poner aranceles, ya no se planteó de esa manera. Fue una conversación muy amable entre ambos, coincidimos en que va a haber buena relación y que habrá un momento para podernos encontrar”, señaló.

Por otra parte, descartó que fuera a haber una “guerra arancelaria”, ante el “amago” del Presidente electo de Estados Unidos, de aumentar 25 por ciento los aranceles, en caso de que no se atendieran los temas de la migración y las drogas.

“Entonces desde nuestro punto de vista y además va a haber otras conversaciones, aquí a que él tome posesión entre los equipos, pues lo importante era atender el planteamiento que él hizo por lo cual pondría aranceles”, insistió.

“¿Cómo impactará esta potencial guerra arancelaria la revisión del tema [T-MEC]?”, le preguntó un reportero. “No va a haber potencial guerra arancelaria”, respondió.

“Hay una revisión en el 2026 que está pactada desde que se firmó y pueden empezar las pláticas desde antes, pero no veo yo que atendiendo la problemática cada quien desde su punto de vista, pero nosotros siempre decimos lo que planteamos y las estrategias que tenemos”, recordó.

Señaló que se iba a priorizar la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, pero que en el tema de China se estaban evaluando los programas de inversión que buscaba hacer en el País.

“Todavía no hay ningún proyecto firme de alguna inversión de una empresa automotriz China que se va a instalar en México [...] pero nosotros tenemos un tratado con Estados Unidos y Canadá, entonces nosotros estamos dando prioridad a aquellos países en donde tenemos tratado de libre comercio, ese es el planteamiento que hicimos y lo he dicho públicamente a cualquier persona. No hay ninguna inversión firme de un vehículo eléctrico en México [de China]”, explicó.