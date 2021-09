‘¿Tú no tienes una casa?’, pregunta un niño; migrantes haitianos llegan a Ciudad de México

“Tenemos frío, necesitamos un lugar dónde dormir, no tenemos dinero, no tenemos nada, necesitamos una casa”, insiste Marvensky afuera de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en la colonia Juárez.

MÉXICO._ Desde la tarde del martes 21 de septiembre decenas de personas Haitianas comenzaron a llegar a Ciudad de México . Venían de Tapachula, Chiapas, donde estuvieron viviendo un par de meses en espera de refugio, hasta que fue insoportable: no tenían certeza de sus trámites, no les permitían trabajar, no tenían dinero, comida, un espacio digno para vivir y habían sufrido persecuciones, agresiones y redadas por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.

“Los trámites en Tapachula estaban muy complicados, por eso llegamos a Ciudad de México. Hace tres años vine a COMAR y los trámites fueron muy rápidos. El mismo día que vine empezó mi trámite y esa misma semana me dieron mi licencia por razones humanitarias. Ahora parece más complicado porque aumentó la tasa de peticiones”, cuenta Jude, estudiante de criminología y ex policía en Haití.

“ Hay países que presionan por el tema de migración. Están entregando cartas de deportación, después de 20 días no puedes permanecer en un país. Eso me dio mucho miedo, ni siquiera podía salir a comprar algo para comer”, cuenta Emma sobre sus vivencias en Tapachula.

Urgen albergues

Gabriela Chalte, coordinadora del albergue Tochan para migrantes, tiene llamados urgentes al gobierno federal y al de Ciudad de México: urge abrir un espacio para recibir y albergar a los migrantes que están llegando a la capital; urge acelerar los procesos de trámite de refugio para que las personas migrantes puedan trabajar e independizarse; no deben realizar redadas aquí como lo hicieron en el sur del país.

En Ciudad de México son tres albergues que trabajan con población migrante: Cafemin, Mambré y Tochan. Hermanos en el Camino cerró por falta de recursos.

Tochan tiene capacidad para 30 personas, 30 camas que ya estaban ocupadas con centroamericanos de Honduras, Salvador y Guatemala, pero se ha visto obligado a recibir a 15 personas, mujeres y una niña.

“No podemos recibir más porque no hay capacidad para atender”, dijo Gabriela, de Tochan.

“El gobierno tiene que ponerse ágil para los trámites de solicitud de refugio porque eso significa que ellos tendrán que trabajar y hacerse independientes. Si están llegando aquí tienen que tener una ayuda humanitaria porque vienen cansados, golpeados, con hambre, en ese sentido es importante que se apoye a los albergues que los están atendiendo, que el gobierno envíe raciones de comida, apoyos para poder atender a la población migrante”.

Esta emergencia hizo que Ana Enamorado, madre de Óscar Antonio López, joven hondureño desaparecido en territorio mexicano, convocara a reaccionar de manera urgente a sus compañeros y compañeras del colectivo Huellas en la Memoria.

Durante la noche del martes se movilizaron para habilitar el taller de grabado del café La Resistencia como albergue, lograron dar refugio aproximadamente a 20 personas. Entre ellas aproximadamente 14 familias con niños y bebés.

“Vamos a impulsar entre amigos y defensores de derechos humanos de los migrantes que el Gobierno de la Ciudad se haga cargo. Se necesita un espacio urgente porque no pueden estar en la calle, hay muchos niños y no tienen qué comer. Es urgente porque la gente sigue llegando. Desde anoche pedí ayuda a la sociedad con aportaciones de comida, colchonetas, sábanas [...] pero sobre todo el llamado es al gobierno: necesitamos un espacio digno y seguro para ellos”, dice Ana Enamorado.

Franciste Jean migró con su esposa y su hijo de dos meses. Encontraron refugio en el Café La Resistencia. Llevan cuatro años fuera de Haití. En Tapachula tampoco lograron una cita en la COMAR.

“Fue muy difícil salir de Tapachula, caminé mucho, crucé el agua, fue muy complicado para mí y mi familia. Tengo problemas para dormir y como estoy desempleado, no tengo suficiente dinero. No me arrepiento de venir al Café, me recibieron con todo el corazón y han tenido paciencia con nosotros”.

Ana Enamorado logró conseguir un espacio para dormir a Franciste, su familia y a aproximadamente otras cuatro familias más. En cuanto se fueron llegaron a la cafetería más familias haitianas buscando refugio.