La solicitud para intervenir en la crisis de desapariciones en México fue turnada a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su consideración urgente, confirmó Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED). Su mensaje ocurrió el jueves en el marco de la visita que realizó al país el Alto Comisionado, Volker Türk, en la que colectivos le pidieron una postura firme sobre la situación ante el gobierno federal, pero que decidió evadir.

A través de X, el abogado hizo una publicación “a fin de evitar interpretaciones imprecisas” sobre el avance de los procedimientos internacionales que buscan brindar apoyo al país. Albán recordó el marco legal bajo el cual actúa el comité al citar específicamente el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Dicho artículo, indicó, establece la facultad del CED para llevar asuntos de carácter urgente ante la Asamblea General con el secretario general de la ONU como intermediario.

Para evitar confusiones sobre este traslado, el presidente del Comité subrayó que la participación del Secretario General es estrictamente un “cauce procedimental” contemplado en el tratado y aclaró esta figura no posee “facultad discrecional” ni para decidir si la solicitud se transmite, ni para retener la resolución ya adoptada por el comité.

Al confirmar que “la cuestión ha sido ya elevada”, refiriéndose a la situación de las desapariciones forzadas en México, Albán explicó que ahora la responsabilidad recae totalmente en la Asamblea General. Enfatizó que será en esta instancia donde se deberá emitir un pronunciamiento sobre qué mecanismos se activarán para asistir y apoyar al país en el abordaje de esta crisis.