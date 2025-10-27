Uber podrá operar en 70 aeropuertos de México

La titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa concedió una suspensión definitiva a Uber, para evitar que elementos de la Guardia Nacional (GN) realizaran detenciones a sus conductores, en cualquier aeropuerto del país.

“Una jueza federal confirmó, a través de una suspensión definitiva, lo que Uber ha sostenido durante más de una década: es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”, indicó, en un comunicado, la empresa estadounidense proveedora de movilidad.

“Con esta medida, los conductores que estén realizando viajes usando la app de Uber, en los más de 70 aeropuertos del país, no podrán ser detenidos por autoridades en la zona federal de los aeropuertos en lo que se resuelve el juicio de amparo”, detalló Uber Technologies, cuya sede está ubicada en San Francisco, California EU, y que opera en más de 900 áreas metropolitanas de todo el mundo.

“Uber confía en que esta suspensión quede asentada en una resolución final, tomando en cuenta el contexto en el cual se encuentran los aeropuertos del país en este momento: el próximo año se celebrará el Mundial de Futbol en México, y es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta”, enfatizó la compañía estadounidense.

“Uber insta a las autoridades federales a cumplir con esta suspensión definitiva, y pide al Congreso de la Unión que legisle sobre el tema para mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional, reafirmando que las plataformas deben tener acceso a los aeropuertos federales para eficientar la movilidad en esos espacios, que son la carta de presentación de México hacia el mundo”, finalizó la empresa.

Uber Technologies llegó a México en 2013 y en la actualidad opera en más de 100 ciudades de 32 estados, con productos como Uber Planet, Uber Pet, Uber Assist, UberX, Uber para Empresas y Uber Eats.